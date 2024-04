Baraja: "A Pamplona tienes que ir con las orejas tiesas"

El Betis ya habla de una final contra el Valencia, ¿hay presión por entrar en Europa?

No, hay dos cosas que son importantes. Una es poner el foco en el siguiente partido, concentrarnos en los que podemos hacer en el partido de Pamplona. Saber que estamos en una buena situación en la recta final de la temporada y nosotros no tenemos que tener presión. Tenemos que jugar liberados, nuestro objetivo no estaba marcado en estar donde estamos ahora, todo ha sido a base de trabajo y esfuerzo y si la competición nos da esa posibilidad vamos a intentarlo.