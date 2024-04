El ‘año uno’ después de la final de Copa

El partido contra Osasuna se asume como uno de los partidos ‘trampa’ en este tramo final de temporada. Por muchos motivos, entre ellos porque es uno de esos equipos a los que sí o sí hay que dejar atrás y conseguir además vencer en el golaveraje particular. Los de Arrasate, de manera sorprendente, ganaron en Mestalla en un partido controlado pero que acabó con triunfo rojillo tras un córner que nunca debió lanzarse tras una clara falta a José Luis Gayà. Pero más allá de esa anécdota, el cuadro dirigido por Baraja tiene que afrontar el partido mirando en concreto a una figura. A un nombre. A su delantero. Ante Budimir.

Año difícil

La temporada de Osasuna no ha sido fácil. Por muchos motivos, entre ellos porque el técnico ya ha asegurado que no seguirá la próxima temporada sentado en el banquillo de El Sadar. El golpe es total porque es la gran imagen de un proyecto que sin él no se entiende. «He tomado la decisión de no renovar. Es una decisión complicada, pero estoy tranquilo. En paz conmigo mismo. Esto no es una despedida. Quedan nueve partidos y eso ya llegará», aseguró hace dos semanas para sorpresa de toda la afición rojilla, que sabe que era una de las grandes figuras de la entidad. Eso sí, son muchos los aficionados que todavía no arrojan la toalla y piensan en l posibilidad de que siga al frente de la nave del cuadro local en la jornada de hoy.

Nombres propios

Budimir es el jugador clave en una temporada en la que no aparecen tantos nombres propios como el curso pasado. Y tal vez por eso tiene tantísimo mérito. Porque el curso pasado, la campaña 2022/23, Lucas Torró en la medular, David García en defensa, o los fogonazos de Abde, más por calidad que por cantidad, sirvieron para ver a un equipo coral y convencido de lo que hacía. También una mejor versión de nombres como Moncayola, Aimar Oroz o Chimy Ávila (ahora en el Betis). En la presente campaña tal vez ninguno, salvo el gran nivel de Budimir, ha destacado en lo individual. Pero en lo colectivo Osasuna si gana hoy al Valencia vuelve a ponerse a tiro de piedra de la séptima plaza.

Sergio Herrera

En la portería sí se ha mantenido el nivel y es que Sergio Herrera es una de las figuras del equipo y se enfrentará hoy al que seguro es el mejor equipo de la competición hasta la fecha. Mamardashvili-Herrera, un duelo total.