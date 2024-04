Las valoraciones de Jesús Oliva y Sánchez Vera tras el Derbi

José Luis Sánchez Vera

Sensación del punto

"Si en el Levante cada vez que puntuamos lo valoramos positivamente… Está todo igualadísimo. Si ganábamos íbamos a tener mucho mérito. El Levante ha sido muy superior al Valencia pero no hemos sido capaces de definir. Hemos encajado un gol muy parecido a los últimos derbis. El Levante quería pero no podía atacar la profundidad. El sábado Real Madrid. Jornada 23, el Levante sigue en Champions".

"Es un partido precioso. Llegar en bus ha sido muy bonito. No tenemos la suerte de vivir estos ambientes habitualmente. Condiciona, sí. La afición del Valencia ha apretado, pero también la del Levante".

Qué le ha faltado al equipo

"El rival sabe jugar. Si no ganaríamos todos los partidos. El Valencia sabía que si nos trababan… tenemos pocas futbolistas para atacar al espacio. Alba ha hecho un partido excepcional".

"El tercer puesto va a estar muy disputado, tanto por arriba como por abajo. LaLiga esta´muy igualdad. Sé que en la jornada 23 seguimos en Champions. Vamos a dar mérito a lo que estamos haciendo".

Andonova

"Nos ha faltado aire y energía. Los parones están siendo exigentes para las jugadoras. Hay que ser realistas, no son excusas. El vestuario cree en sus posibilidades, Andonova tiene un golpe muy fuerte en el tobillo, pero espero que llegue a la semana que viene. Necesitamos otra vez a nuestra gente el sábado en Buñol para vivir un partido bonito e interesante".

Futuro

"Es un tema que hay que zanjar. No iba a haber continuidad. El míster no lo está haciendo mal. Cuando no somos claros se pueden dar. Llevamos tres y cuatro meses trabajando con el proyecto. Una virtud del Levante es que va por delante de las situaciones. Desde la Supercopa el club y yo hemos negociado. Sánchez Vera quiere seguir y el Levante también, pero hay que saber cuál es el proyecto. Estoy súper tranquilo. Hay plan a y plan 'B' en caso de entrar en Champions o no".

Jesús Oliva

Valoración y Asun

"El inicio no ha sido tan bueno como hemos esperado. A partir de unos ajustes hemos sabido competirle al Levante. Desde el descanso hemos minimizado al Levante. Estoy contento con el resultado de las jugadoras, no con el resultado. Le han puesto puntos en el tobillo. Es un lance de juego en el que nos podemos equivocar todos. Ojalá no sea nada y esté la semana que viene".

Mestalla

"En este escenario tan grande te pones nerviosa. Nos hemos olvidado de dónde estábamos y que ha competido. Venimos compitiendo a buen nivel. Ojalá tuviéramos abrir el campo más veces. El camino es este".

Sensación

"A mí me hubiera gustado ganar, pero podríamos haber perdido. Hay que competir para ir a por la victoria. Ni ellas ni nosotras han acertado. Me tengo que ir satisfecho. Sumando saldremos de ahí".

Recta final de temporada

"Este punto nos hace creer que vamos por buen camino. Los puntos van a llegar. Vamos a enlazar victorias consecutivas. Seguro".