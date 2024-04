"Esta es una victoria de prestigio y de oficio a la que hay que darle valor"

¿Qué ha pasado por su cabeza con la revisión del penalti?

"Es verdad que la segunda parte nos ha exigido, ellos han tenido mucho centro lateral. Lo habíamos defendido bien. No he entendido por qué no la ha visto punible y luego se haya visto que es penalti. Me parece muy riguruso. Me hubiera parecido realmente cruel que Osasuna nos hubiera empatado aunque a veces estas cosas pasan. Es riguroso y me hubiera cabreado bastante. Habíamos trabajado muy bien y hubiera sido una lástima".

¿Le ha sorprendido la manera en la que se ha ejecutado el penalti por Budimir?

"Yo creo que Budimir había marcado todos. Aguanta hasta última hora, lo habíamos visto. Giorgi ha aguantado, él se ha quedado esperando a ver dónde caía Giorgi para tirarla al otro lado, ha aguantado mucho... No es habitual que un jugador de su nivel tire un penalti así. En el fútbol a veces pasa esto. Es un jugador muy certero y bueno. Hoy hemos tenido esa dosis de fortuna"

¿Gayá llega al sábado?

"No".

Hace un año, pelear por no bajar y el sábado, final por Europa. ¿Qué supone ese cambio? (VCF-Betis el próximo sábado)

"Es increíble de describir. Sufrimos mucho el año pasado, fue durísimo verte cerca del abismo. Salvamos el match-ball y hoy estamos aquí, en la jornada donde estamos y después de ver la respuesta de nuestra gente durante toda la temporada. En casa estábamos compitiendo bien y ahora ganar fuera de casa nos da un plus. Es normal que la gente se ilusione y disfrute del momento. Los esperamos a todos el sábado, nuestra gente durante toda la temporada ha entendido el momento del equipo, nos ha dado el apoyo y el cariño. Han apoyado a los jóvenes desde el principio y han creído en ellos. Y ahora podemos creer que podemos hacer cosas importantes todavía"