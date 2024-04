Almeida se pone la ‘10’

André Almeida ha sacado la varita mágica junto a tiempo para llevar al Valencia a Europa. El impacto del portugués en el equipo contra el Granada y Osasuna ha sido espectacular. Dos goles: seis puntos. El luso ha marcado en sus dos últimos partidos los mismos tantos que en sus anteriores 43 partidos en la competición. Hasta la fecha solo había visto portería la temporada pasada en las goleadas contra el Celta de Vigo (3-0) y el Real Betis (3-0). Ambas en Mestalla. En ambas ocasiones con marcadores amplios, a diferencia de las victorias por la mínima en Los Cármenes y El Sadar. En total son cuatro, superado los 3 goles que marcó en LaLiga portuguesa en sus 72 partidos como jugador del Vitória Guimarâes.

André Almeida ha recuperado su fútbol y la titularidad de Baraja. Para encontrar la última vez que jugó de inicio hay que remontarse al pasado 1 de octubre de 2023. Hace más de medio año. Y fue precisamente en el partido contra el Real Betis de la primera vuelta en el Benito Villamarín. Lo hizo por delante del doble pivote Pepelu-Javi Guerra, como el lunes en Pamplona, y por detrás en este caso de Roman Yaremchuk en la única suplencia de la temporada en LaLiga de Hugo Duro.

André Almeida ante Las Palmas en uno de sus primeros partidos antes de lesionarse / JM López

André ha revertido una de las situación más difíciles de su vida. La más complicada a nivel deportiva. El portugués ha superado cinco meses de dura lesión por la fractura de una vértebra que le impedía correr sin dolor y, lo más peligroso, que le hizo dudar sobre su futuro como futbolista. Afortunadamente, el jugador ha salido adelante con ayuda de los médicos, los fisios, el vestuario y el cuerpo técnico de Baraja. El Pipo le transmitió tranquilidad y comprensión para que solo volviera cuando tuviera buenas sensaciones. Y ese momento llegó a principios del mes de marzo con su primera convocatoria contra el Real Madrid. A partir de entonces, el jugador ha acumulado minutos, ha ganado ritmo de competición y entrenamientos y ha explotado a tiempo de todo en plena fase de confianza y crecimiento.

El portugués llega fresco de piernas y cabeza al tramo final de la temporada. Mentalmente tiene hambre y ganas de fútbol después de tanto tiempo en la enfermería. «No podemos ponernos límites», decía al final del partido de El Sadar. Lo ha pasado muy mal durante los últimos meses y está valorando todos y cada uno de los minutos que disputa. Físicamente llega a las últimas jornadas de LaLiga al cien por cien con las pilas cargadas y sin acumulación de minutos a diferencia de sus compañeros. Es el segundo futbolista de campo con ficha federativa de primer equipo con menos minutos (490’) de la temporada entre LaLiga y la Copa del Rey. Solo Jaume Domènech (360) y Alberto Marí (167’) han jugado menos sin contar a Peter Federico (142’), llegado en el mercado de invierno.

Almeida celebrando el tanto de la victoria ante el Granada / EFE

André asumió la responsabilidad del ‘10’ el pasado verano después de una temporada sin dueño. El portugués no lo ha podido lucir en los últimos meses por culpa de la fractura en la vértebra. Por suerte, ha llegado a tiempo en el tramo final de la temporada para darle brillo. El ‘10’, ese dorsal reservado para los jugadores especiales, se quedó sin asignar la temporada pasada. El último en llevarlo fue Carlos Soler antes de su venta al PSG. No todo el mundo puede ni debe llevar el ‘10’ y Cristhian Oliva lo lució después de la salida de Dani Parejo al Villarreal en una imagen que sigue dañando la vista a la afiicón. Fernando, Miguel Ángel Angulo, Ever Banega, Juan Mata, Parejo, Soler... André por fin ha honrado el dorsal ‘10’ en sus dos últimos partidos.

En el once ideal

El luso da equilibrio al centro del campo con ayudas a Pepelu y Javi Guerra y hace mejores a todos los que le rodean en fase ofensiva a base de talento y juego asociativo. El reconocimiento individual de esta jornada ha sido formar parte junto a Cristhian Mosquera del once ideal de la jornada 31 de LaLiga elaborado con las estadísticas de ‘Driblab’ junto a Augusto Batalla (Granada); Iván Balliu (Rayo Vallecano), Pau Cubarsí (Barcelona), Juan Miranda (Betis); Dani Parejo (Villarreal), Nabil Fekir Betis); Sheraldo Becker (Real Sociedad), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y Adrián Embarba (Almería).