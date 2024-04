La conversación de VAR que terminó en penalti en contra del Valencia

La historia de Munuera Montero con el Valencia no es de grato recuerdo para los valencianistas. Ante el Athletic Club hace dos años no señaló un penalti clamoroso de Vivian sobre Hugo Duro en la ida de las semifinales de Copa del Rey en San Mamés, y ante Osasuna, tras una larga revisión de VAR, sí apreció un contacto de Guillamón con Budimir dentro del área, que en directo no señaló a pesar de estar a escasos metros y en una posición privilegiada.

Por suerte para el Valencia, en ambos casos salió airoso el conjunto blanquinegro (acabó pasando la eliminatoria y se llevó los tres puntos del Sadar tras errar de forma inverosímil el penalti Budimir), pero la moneda volvió a caer cruz desde el VAR. Una videorevisión que ha salido a la luz desde la RFEF, que ya publica todas las revisiones en las que el colegiado tiene que acercarse a la pantalla a cambiar, o no, su decisión.

"José Luis, te recomiendo una revisión para que chequees un potencial penalti", comenzaba el colegiado desde la sala VOR a Munuera Montero. "En mi opinión, el defensor nunca juega balón y golpea por detrás la pierna del atacante", apuntaba, haciendo que el trencilla andaluz se acercase a la pantalla de videoarbitraje. En su camino al monitor, no dudó en mandar callar en repetidas ocasiones a los jugadores del Valencia que protestaban la decisión al considerar que la jugada había estado ya arbitrada en primera instancia. "Te callas, que te calles", espetó en repetidas ocasiones en jienense.

-Ese es el punto de contacto, te la voy a dar en dinámica

-Dame otra cámara

-Párala en el punto de contacto

-Ahora dame detrás de porteria

No parecía verse claro en ninguna imagen que Guillamón no contactaba con el balón, mientras que estaba claro que sí golpeaba a Budimir.

-Ahora dame una que se vea que toca Budimir primero, la mejor que tengais

-Llega tarde Hugo Duro, golpea por detrás y nunca toca balón

Se terminó por señalar lanzamiento desde los once metros, a pesar de que no existía una imagen del todo concluyente sobre si el '6' llegaba a tocar o no el cuero.

Por suerte para el Valencia el delantero croata se hizo un lio a la hora de rematar tras aguantar Mamardashvili hasta el último segundo antes de lanzarse y el conjunto de Baraja se pudo llevar los tres puntos y recuperar así la séptima plaza.