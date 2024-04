Mestalla estará lleno ante el Betis

Mestalla no falla. El equipo afronta el partido más importante de la temporada y la afición valencianista ha vuelto a demostrar su enorme fidelidad. El club ha comunicado que ya no quedan entradas disponibles para el encuentro del próximo sábado ante el Betis.

Se han agotado las 8.000 localidades que el Valencia había puesto a la venta y los aficionados que deseen acudir al partido deberán permanecer atentos a las entradas que puedan liberar los abonados, aunque alrededor del 90 por ciento de estos suelen estar presentes en Mestalla.

No será la primera vez que Mestalla cuelgue el cartel de 'no hay billetes'. El estadio del Valencia registra la segunda mejor asistencia media de la liga, con 43.679 personas por encuentro, lo que supone un 88,3 por ciento del estadio (teniendo en cuenta que no puede vender todos los asientos por cuestión de protocolos).

El apoyo y calor de la afición también se traslada al terreno de juego y es sinónimo de rendimiento deportivo. Como local, el Valencia está sacando su mejor versión tanto en cuanto a juego, como de puntuación. De hecho, el equipo ha conseguido en Mestalla ocho de sus trece victorias y solamente ha registrado dos derrotas, con dieciocho goles a favor y solo ocho en contra.

Los jugadores son sabedores de la importancia de un gran ambiente para lograr buenos resultados como local y, por ello, algún futbolista ha comenzado a congregar a la afición para la final del sábado. "El sábado os necesitamos a todos en Mestalla", ha publicado Cristian Mosquera en sus redes sociales.