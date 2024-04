Baraja saca máxima rentabilidad al 1-0

La temporada del Valencia no es casual sino todo lo contrario. El equipo de Baraja sabe a lo que juega y eso le ha llevado a tener resultados en una temporada en la que curiosamente no se esperaba tener el rendimiento actual. A 21 puntos del final, el cuadro dirigido por el Pipo está en la pelea por Europa, con la séptima plaza en estos momentos en el bolsillo y mirando de reojo a la Real Sociedad por si se despistara. El secreto del equipo valencianista está en su capacidad para sufrir con el marcador a favor, algo que hace no tanto era un drama. El 1-0 es casi sinónimo de victoria y con los números en la mano, el Valencia CF se ha convertido en uno de los equipos más fiables de las cinco grandes ligas cuando marca el 1-0. De hecho no sabe ganar de otra forma. Las 13 victorias tienen un denominador común: el cuadro de Mestalla marcó el primer gol del partido.

El análisis tiene su parte positiva sobre todo viendo que solo hay 3 casos en los que eso no sucedió: Almería, Girona y Real Madrid. Y solo el equipo de Míchel fue capaz de levantar el encuentro para evitar que el Valencia sumara, al menos, un punto. Contra el Athletic en San Mamés, el equipo de Baraja se llegó a poner 1-2 después del tanto inicial de Óscar de Marcos, pero Berenguer igualó el duelo sobre la bocina. En cualquier caso, la mejor muestra de que con el Pipo el equipo se ha convertido en un bloque sólido es la capacidad para sumar de tres en tres cuando se marca el 1-0. Y eso tiene mucho trabajo detrás.

El Valencia ha demostrado esta temporada su capacidad para generar resultados una vez se adelanta en el marcador

La temporada arrancó en el Pizjuán y en Sevilla llegó el primer ejemplo. El 0-1 de Diakhaby, partido en el que arrancó en el pivote, y aunque luego empató En Nesyri fue Javi Guerra sobre la bocina quien ‘atrapó’ los primeros tres puntos para arrancar el curso con una sonrisa. La temporada del Valencia no es casual sino todo lo contrario. El equipo de Baraja sabe a lo que juega y eso le ha llevado a tener resultados en una temporada en la que curiosamente no se esperaba tener el rendimiento actual. A 21 puntos del final, el cuadro dirigido por el Pipo está en la pelea por Europa, con la séptima plaza en estos momentos en el bolsillo y mirando de reojo a la Real Sociedad por si se despistara. El secreto del equipo valencianista está en su capacidad para sufrir con el marcador a favor, algo que hace no tanto era un drama. El 1-0 es casi sinónimo de victoria y con los números en la mano, el Valencia CF se ha convertido en uno de los equipos más fiables de las cinco grandes ligas cuando marca el 1-0. De hecho no sabe ganar de otra forma. Las 13 victorias tienen un denominador común: el cuadro de Mestalla marcó el primer gol del partido.

El análisis tiene su parte positiva sobre todo viendo que solo hay 3 casos en los que eso no sucedió: Almería, Girona y Real Madrid. Y solo el equipo de Míchel fue capaz de levantar el encuentro para evitar que el Valencia sumara, al menos, un punto. Contra el Athletic en San Mamés, el equipo de Baraja se llegó a poner 1-2 después del tanto inicial de Óscar de Marcos, pero Berenguer igualó el duelo sobre la bocina. En cualquier caso, la mejor muestra de que con el Pipo el equipo se ha convertido en un bloque sólido es la capacidad para sumar de tres en tres cuando se marca el 1-0. Y eso tiene mucho trabajo detrás.

Suscríbete para seguir leyendo