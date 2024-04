La verdadera derrota se llama Peter Lim

Europa se pone difícil, pero no imposible. La derrota en el duelo directo contra el Betis complica el objetivo europeo, pero hay vida y Liga. Las dos cosas. No hay que dar por muerto al Valencia todavía. El equipo de Rubén Baraja tiene seis finales por delante para seguir dando guerra por la séptima plaza. Los de Manuel Pellegrini demostraron estar un punto por encima y eso es lo que les ha permitido salir de Mestalla precisamente un punto por delante en la tabla de clasificación. El Pipo y sus niños dieron un paso atrás en su carrera hacia la Conference League perdiendo en el cara a cara contra el conjunto verdiblanco, pero todavía no han dicho su última palabra en la competición. «¡Sí se puede!», cantaba la grada de animación al final del partido. Hay que creer en ellos hasta el final. Se han ganado ese derecho por méritos propios en una temporada que, pase lo que pase, es de diez para ellos. No se les puede pedir más. Porque estar luchando a estas alturas del año por Europa ya es todo un éxito. Que a nadie se le olvide. Toca levantarse. Europa sigue siendo posible a pesar del tropiezo en casa y de todas las piedras en el camino que puso Peter Lim desde verano.

El Betis parte con ventaja en todo. Tiene más plantilla, más calidad, más proyecto, más todo. Pero hay tiempo y ganas. Quedan seis jornadas. 540 minutos que dan para mucho. La siguiente parada del equipo es Montjuïc contra un Barcelona recién eliminado de la Champions cuyas aspiraciones en LaLiga pasan por lo que suceda esta jornada en el clásico del Bernabéu. A continuación, doble compromiso vital en Mestalla frente al Alavés y un Rayo Vallecano que ayer dio un paso de gigante hacia la permanencia ganando a Osasuna. Una buena noticia doble en clave Valencia. La Real Sociedad espera en su estadio en la penúltima jornada en un partido que puede ser definitivo para la sexta plaza europea.

Los dos rivales de final de Liga...

El último partido del campeonato en Mestalla será contra un Girona que puede tener ya su billete asegurado para la próxima edición de la Liga de Campeones. Y para acabar, Balaídos. El equipo cierra la temporada contra un Celta de Vigo con serias opciones de llegar a la última jornada con la salvación en el bolsillo si el Cádiz no reacciona y se consuma su descenso junto a Granada y Almería. Al valencianista le toca ‘bancar’, además de a su equipo, al Alavés, Rayo, Girona y Celta en esta recta final de temporada. Todo por la séptima plaza. Todo por la utopía europea que el Pipo y sus jóvenes jugadores convirtieron primero en sueño y ahora en realidad. No lo olvidemos.

Manuel Pellegrini en la banda de Mestalla durante el Valencia - Betis / JM LÓPEZ

Lo que definitivamente puede escaparse esta jornada son las aspiraciones en la sexta plaza. La Real Sociedad puede abrir una brecha casi definitiva de seis puntos si gana al Getafe en el Coliseum. El Betis es el rival. Sin perder la perspectiva, claro. El Valencia está hecho para luchar por la salvación como reconoció Layhoon Chan. Esa es la gran derrota. No la de este sábado.

Suscríbete para seguir leyendo