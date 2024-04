El objetivo requiere el mejor Mestalla

La fidelidad que está mostrando Mestalla esta temporada ha sido absolutamente intachable. En el encuentro contra el Real Betis, de hecho, colgó el cartel de ‘no hay billetes’ y llevó la asistencia a la contundente cifra de 46.371 espectadores. El Valencia ha llegado a final de curso con opciones de jugar Europa y sigue teniendo opciones a pesar del mazazo de caer ante los béticos, pero para mantenerlas está obligado a hacerse fuerte en casa en los tres partidos claves que tiene contra Deportivo Alavés, Rayo Vallecano y Girona, en los que necesitará también la mejor versión de su estadio en términos de animación.

Hasta el tropiezo contra el equipo de Manuel Pellegrini, el Valencia llevaba siete meses sin perder como local, concretamente desde que la Real Sociedad le tumbó a finales del mes de septiembre. Anteriormente había caído contra Celta de Vigo y Osasuna y a partir de entones levantó un fortín que parecía inexpugnable especialmente por su capacidad para no encajar goles. A estas alturas de temporada no se puede permitir perder ese factor competitivo y menos cuando en los tres choques parte como favorito por diferentes razones. Ante Deportivo Alavés y Rayo porque ambos conjuntos están en tierra de nadie y salvados del descenso a Segunda División y contra el Girona FC porque será la penúltima jornada y con casi toda probabilidad no se jugará nada tampoco. La victoria de los babazorros contra el Atlético de Madrid, no obstante, señala el peligro que tiene el hecho de que estos equipos jueguen sin presión.

Mestalla, en todo caso, es esta temporada una de las únicas constantes en el Valencia CF. Tanto es así que lidera tabla de media de asistencia a estadios de Primera División con un 88,7 por cien según el portal Transfermarkt por encima del Santiago Bernabéu, generando una gran atmósfera de presión sobre el rival cada dos semanas sin fallar ni un solo encuentro a pesar de que el equipo lucha por cotas muy diferentes de las que le corresponden por historia. Rubén Baraja, de hecho, sacó a colación el factor cancha en la rueda de prensa posterior al partido contra el Betis: «Mestalla ha estado impresionante, el recibimiento, la llegada, cómo nos han empujado... Me quedo con la reacción del equipo, la comunión de la gente, la ilusión de la semana... Han dado muestras para que sigamos confiando en ellos», señalaba el Pipo, acostumbrado a agradecer a la afición el apoyo que le ha dado al equipo desde que llegó. Contra el Betis, una vez más, fue el más ovacionado de todos.

También se deshizo en elogios hacia Mestalla alguien que lo conoce menos como Peter Federico, que ha conectado con el valencianismo en poco tiempo: «Ha habido un ambiente espectacular en Mestalla. La afición es espectacular, se nota mucho en este tipo de partidos y vamos a ir a por todas por ellos», decía el extremo que está cedido por el Real Madrid.

La grada de animación

El encuentro contra el Betis, a nivel de animación, sí ha despertado muchas críticas en redes sociales en las horas posteriores al partido hacia la grada de animación por la falta de continuidad a la hora de animar. Es cierto que el ambiente en este sector después del primer tanto bético no estuvo al mismo nivel que en otras ocasiones y que le costó engancharse y, por extensión, enganchar a Mestalla hasta que llegó el gol del empate obra de Pepelu desde el punto de penalti a pesar de que estaba llena hasta la bandera.

Recibimiento

El mejor momento a nivel de ánimos fue precisamente la llegada del autobús a la Avenida de Suecia, completamente abarrotada de gente para dar la bienvenida a los jugadores en una fecha que se presentaba clave en la lucha por Europa. Desde la balconada de Mestalla prácticamente no se divisaba el final de una marea de valencianistas que calentó el encuentro en las horas previas sin dejar de cantar. El equipo quiere que se repita en los últimos tres encuentros.

