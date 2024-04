Una lucha desigual contra Alguacil y Pellegrini

La temporada del Valencia de Rubén Baraja en un éxito pase lo que pase en las últimas seis jornadas de LaLiga. Porque el técnico ha cumplido con creces los objetivos marcados por la propiedad (permanencia y revalorizar canteranos) y porque no pelea de igual a igual por Europa contra la Real Sociedad y el Real Betis. El Pipo no lucha por la sexta y la séptima plaza en las mismas condiciones que sus rivales ‘directos’ en la tabla de clasificación. Imanol Alguacil y Manuel Pellegrini parten con ventaja en todo: continuidad del proyecto, inversión en fichajes, profundidad y calidad de la plantilla, jerarquía y experiencia de sus futbolistas. Tienen más y mejores herramientas para aspirar a los puestos europeos. Con esa finalidad se construyeron el pasado verano. Baraja y sus jugadores han elegido creer hasta el final, pero la realidad de los tres equipos implicados juega en contra del Valencia. Al Pipo y a sus futbolistas no se les puede pedir más.

Continuidad del proyecto

Imanol y Pellegrini afrontan el tramo decisivo de la temporada respaldos por dos proyectos deportivos que han tenido continuidad en los últimos años. El entrenador de la Real Sociedad cumple su sexta temporada. Cogió los mandos del banquillo txuri-urdin en diciembre de 2018 y desde entonces ha tenido la confianza del club para trabajar y crecer: quintos en la temporada 20/21, sextos en la 21/22 y por fin cuartos en la 23/24 con una Copa del Rey bajo el brazo (derrotando al Athletic) y los octavos de final de la Champions League esta temporada contra el PSG. El proceso de crecimiento del Betis es similar. Pellegrini llegó al banquillo verdiblanco en el verano de 2020, lo clasificó para competiciones europeas en sus tres primeras temporadas y lo hizo campeón de la Copa del Rey en el año 2022 en una final en el estadio de La Cartuja de triste recuerdo para el valencianismo.

Inversión en fichajes

El Betis hizo un esfuerzo en el mercado de invierno. Pablo Fornals, Chimy Ávila y Bakambu mejoraron la plantilla gracias al dinero que dejó la venta de Luiz Henrique. Tres fichajes que pudieron ser cuatro con el acuerdo verbal con Luis Rioja condicionado a la salida de Willian José. Baraja vivió un escenario muy distinto. El Director de Fútbol de la Real desde 2018 Roberto Olabe (verdadero artífice del crecimiento del club en los últimos años) llegó a enero con los deberes hechos. Aún así, firmó a Sheraldo Becker por Mohamed-Ali Cho y reccionó a la lesión de Aihen Muñoz con la cesión de Javi Galán. El trabajo de Uribe viene de lejos con incorporaciones de alto nivel como Mikel Merino, Theo Hernández, Alexander Isak, Álex Remiro, Martin Odegaard, Nacho Monreal, David Silva, Take Kubo o Brais Méndez entre otros.

Profundidad plantilla

«Está claro que la plantilla es corta. La valoración del mercado la hará el club. Yo lo que tengo que hacer es sacarle el máximo rendimiento a esta plantilla», dijo Baraja en rueda de prensa al cierre del mercado. El Pipo compite contra dos plantillas profundas con recursos suficientes para armar dos onces diferentes. La Real Sociedad, por ejemplo, se impuso al Valencia en Mestalla en septiembre con una alineación plagada de suplentes. Imanol tiene más y mejor donde elegir. Lo mismo pasa en el Betis. Pellegrini se giró al banquillo el sábado en Mestalla y, a diferencia de lo que se suele pasar a Baraja, encontró soluciones con Willian José, Nabil Fekir, William Carvalho o Abner Vinícius. Además, jugadores muy aprovechables como Rodri, Aitor Ruibal, Abde o Marc Roca incluso se quedaron sin participar.

Calidad contrastada

La Real Sociedad dispone de más y mejores jugadores contrastados de talla internacional. Los de Imanol fueron el equipo de primera que más jugadores apostó a la selección española en la última lista de Luis de la Fuente: Remiro, Le Normand, Mikel Merino, Zubimendi y Oyarzabal. Los cinco con pie y medio en la Eurocopa. Solo José Luis Gayà tiene opciones reales en el Valencia. Takefusa Kubo y Umar Sadiq son fijos para Japón y Nigeria entre otros. El Betis exhibió su potencial del centro del campo hacia adelante en Mestalla con jugadores de calidad contrastada como Isco Alarcón, Ayoze Pérez, Pablo Fornals, Bakambu o Guido. Dos plantillas armadas para competir por Europa donde abundan los recursos. Algo que desgraciadamente no pasa en el Valencia del Pipo.

Índice de experiencia

Imanol y Pellegrini también parten con ventaja con el nivel de jerarquía y experiencia de sus plantillas. En la Real y el Betis hay más oficio. Sus jugadores están más acostumbrados a soportar la presión y luchar objetivos mayores. El Valencia tiene la edad media más joven de LaLiga y es la cuarta plantilla con el índice de experiencia más bajo (63,04 partidos de primera de promedio por jugador) por debajo de la Real (89) y sobre todo el Betis (108,6). Los de Pellegrini son el sexto equipo de LaLiga en índice de experiencia tan solo por detrás del Athletic, Atlético, Real Madrid, Villarreal y Osasuna. La veteranía juega y más a seis jornadas.

Baraja lo tiene todo en contra. O casi todo. A su favor juega la capacidad que ha demostrado para gestionar y sacar el mayor rendimiento a los pocos recursos de los que dispone en plantilla. Por suerte, el Pipo está acostumbrado a remar siempre en contra corriente por culpa de Lim. Europa será una más.

Suscríbete para seguir leyendo