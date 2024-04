El Nou Mestalla y su auditoría, paralizados: Los plazos convierten el Mundial en una utopía

El Nou Mestalla continúa paralizado, a la espera de que el Ayuntamiento de València inicie el procedimiento de adjudicación de la auditoría que debe establecer los costes totales del estadio, tal como dicta la moción de la Comisión de Urbanismo aprobada el 21 de febrero. Después de la última reunión de la Comisión, desarrollada este miércoles, las representantes municipales del PSPV y Compromís, Sandra Gómez y Papi Robles, coinciden en denunciar que dos meses después no tienen todavía acceso al expediente de dicha auditoria. Una auditoría que para licitarse y estar totalmente lista puede prolongarse hasta finales de octubre o comienzos de noviembre, lo que significaría que las opciones de que el estadio pasase el corte definitivo como sede del Mundial 2030 quedarían reducidas a la mínima expresión.

Según ha podido saber SUPER, a estas alturas, el gobierno municipal se encuentra solicitando presupuesto para un contrato de adjudicación pública que, al tratarse de una obra de grandes dimensiones, superará con creces el límite de 15000 euros de los contratos menores con los que además el proceso sería más sencillo de acelerar. La preparación del concurso y sus bases podría alargarse entre mes y mes y medio y, posteriormente, el Ayuntamiento deberá establecer un periodo de entre 15 y 20 días para que las diferentes auditoras presenten ofertas, sin dejar abierta la posibilidad de recursos de los aspirantes... Finalmente, el trabajo de la auditora se alargaría en pleno verano, al menos, unos tres meses.

Tras la última reunión de la Comisión, presidida por Fernando Giner, concejal de Urbanismo, PSPV y Compromís acusan al PP y, en particular, a la alcaldesa, María José Catalá, de "complicidad" con Peter Lim. El procedimiento adecuado antes de la negociación de las fichas y el Convenio con el Valencia CF pasaría por saber el coste exacto de todo el proyecto del Nou Mestalla y cuestionar a Meriton si dispone o no de la financiación necesaria que fije la auditoría.

Robles preguntó en la Comisión

'Papi' Robles' preguntó a Giner sobre los movimientos del Consistorio después de conocerse ya que el TSJCV ha ratificado la caducidad de la ATE y la irresponsabilidad del club contra el interés general de los valencianos. "Nosotros habíamos presentado en la Comisión anterior una propuesta para que se llevara a cabo una auditoría, fue aprobada por la Comisión de Urbanismo, pero la realidad es que está totalmente inmovilizada. No sabemos absolutamente nada de lo que ocurre ni siquiera tenemos acceso al expediente", dijo la portavoz del partido valencianista.

"Para nosotros es fundamental saber el resultado de esa auditoría con el coste del estadio, porque uno de los primeros pasos en la negociación es que es necesario pedir avales por la cantidad que supone el coste del estadio, y dudamos mucho que sea la cantidad que dice el Valencia Club de Fútbol. Hemos vuelto a reiterar al concejal que estamos esperando esa propuesta de negociación que hacen de las fichas y el convenio, es decir, de los derechos que se quedará el Valencia y los derechos que tendrá la ciudad en un acuerdo que debe ser bilateral. Y en estos momentos, lo único que tenemos es inmovilismo por parte de la señora Català. Lo que nos lleva a pensar que está dejando que pase el tiempo, que todo decaiga para beneficiar al señor Lim en un asunto tan relevante como es el caso del nuevo estadio del Mestalla", argumentó Robles, que volvió a hablar de "acuerdos a los que se está llegando a puerta cerrada. Está beneficiando a Lim y está menoscabando los intereses de la ciudad y de la afición del València CF".

Compromís, finalmente, envió la cuestión sobre la auditoria al Pleno, donde espera respuestas el próximo martes. "En el próximo pleno nosotros pediremos respuestas. Y hemos pedido que se nos dé acceso al expediente porque no se encuentra en el Ayuntamiento. Igual no existe o no se quiere que se conozca. Muy curiosa la forma de gestionar de la señora Catalá", agregó Papi Robles.

"No sé si la señora Catalá está negociando a puerta cerrada"

Por su parte, Sandra Gómez indicó tras la reunión de la Comisión: "Yo no sé si es que la señora Catalá está negociando a puerta cerrada el convenio y las fichas con el señor Peter Lim. No sé si es que está realmente descolocada, desorientada, porque esperaba que el Tribunal Superior de Justicia le pusiese a Lim las cosas fáciles. Y la respuesta que nos tiene que dar a todos los valencianos y valencianas es por qué ella es la alcaldesa de Meriton y por qué está dispuesta siempre a maniobrar y a ayudar al señor Lim, en lugar de dar ya una respuesta como alcaldesa de esta ciudad a un problema que hoy tiene la ciudad de València y es resolver su relación con los derechos urbanísticos".

"El 3 de agosto no es esencial para que Lim recupere derechos urbanísticos"

Por otro lado, desde Libertad VCF se indica que es "radicalmente incierto que la fecha del 3 de agosto de 2024 resulte esencial para la recuperación de derechos urbanísticos por parte de Meriton Holdings Limited". "El acuerdo del Consell de 29 de julio de 2002 establece, en su punto quinto, las condiciones para el otorgamiento de licencias. Tales condiciones suponen la ejecución de los compromisos asumidos en la ATE, por lo que Peter Lim no podrá transmitir a terceros el aprovechamiento urbanístico que pudiera corresponder al Valencia hasta que no cumpla con aquello con lo que se comprometió con la ciudad".

Asimismo, la Ley de Urbanismo en el artículo 69 permite a la Administración "suspender" el planteamiento urbanístico que pudiese reactivar el artículo 68 para "garantizar la viabilidad" del proyecto y su interés general.