"La postura del PSPV es la de siempre: fichas, convenio y aval"

El concejal del PSPV Borja Sanjuán ha asegurado antes de la reunión del jueves con el Ayuntamiento a cerca del Nou Mestalla que la posición del Partido Socialista será la de siempre: fichas, convenio y aval. "Es una postura a la que se está sumando más gente, he leído a Papi Robles diciendo que las fichas tenían que venir acompañadas del convenio, no sé si lo ha dicho pero nosotros siempre añadimos fichas, convenio y aval que son las tres condiciones que hemos puesto siempre como Partido Socialista. Son las que le exigimos a Peter Lim cuando eramos gobierno y las que le decimos a María José Catalá que debe exigirle, lo que no entendemos es por qué hay tanta gente que ha perdido tanto tiempo buscando excusas y atajos para generarle condiciones tan ventajosas o más ventajosas. Catalá ha aguantado hasta que su estrategia de darle los derechos por vía judicial ha caído y una vez ha caído se ha quedado sola y con un problema. Que no es de la ciudad, que se ha generado ella misma".

Según Sanjuán, si María José Catalán "hubiera dependido solo de ella, probablemente habría cedido a las expectativas que tenía Peter Lim". "Ella le ha generado unas expectativas a Peter Lim que se ve sin apoyos para poder colmatar. Probablemente si hubiera dependido solo de ella, habría cedido a las expectativas que tenía Peter Lim, pero la postura del PSPV va a ser la misma que ha sido siempre: fichas, convenio y aval que eso es lo que garantiza que Lim no se lleve el dinero de la ciudad para no invertir en otra cosa que no sea invertir en el club, en acabar el estadio y en la ciudad de València. ¿Eso quiere decir que se vaya a desbloquear la cuestión? Pues nosotros, somos muy escépticos. Lo único que garantiza que se vaya a desbloquear es que haya un aval económico y hasta la fecha no ha habido muestras por parte de Lim de querer poner un solo euro más de VCV o la venta del terciario. Lo que va a permitir es que no se le robe a la ciudad sus derechos urbanísticos para alguna cosas que tenga que ver con enriquecer al máximo accionista del Valencia.

El socialista pide al Ayuntamiento que establezca su hoja de ruta: "Espero que igual que se ha sumado Compromís, el resto de fuerzas también lo compartan, pero estamos a martes, la reunión es el jueves por la tarde y todavía no hemos escuchado qué quiere hacer la alcaldesa y la que tiene la responsabilidad de ofrecer una solución y una hoja de ruta es María José Catalá. Como nosotros la ofrecimos en el gobierno y también decimos cúal es la nuestra como oposición que es la misma. Normalmente quien tiene problemas para decir su posición es porque entiende que su posición no es defendible públicamente".

Por último, ha desvelado que será Sandra Gómez quien ejerza de portavoz: "La portavoz va a ser Sandra (Gómez) que va ser la portavoz hasta que esté aquí en el Ayuntamiento y estamos muy contentos de que dure el maximo tiempo posible, creo que hay muy pocas personas que tengan la credibilidad en este asunto del Nuevo Mestalla que tiene Sandra Gómez. La le gustaría al resto de grupos estar representados como estamos. En toda caso, si hubiera algún tipo de problema le sustituiría yo porque en esto hemos estado trabajando juntos y plenamente alineados. Si va ella, vamos perfectamente representados y si voy yo, mantendré lo mantenido siempre".