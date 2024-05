Baraja sobre la posibilidad de entrar en Europa: "Tenemos que ser optimistas"

Situación de Hugo Guillamón

Es como cuando juega Guerra y me preguntáis por ello. Ha estado jugando y su rendimiento ha sido positivo. Ha ido participando durante el año y va a participar más. Si con alguien tiene que estar enfadado Hugo es conmigo, pero no es porque no confíe en él. Es un grab profesional y respeta y tendrá sus momentos. Si algo nos ha demostrado esta temporada con una plantilla corta es que todos tienen su oportunidad.