Foulquier, centenario con el Valencia

El defensa valencianista, Dimitri Foulquier, llegó en el partido ante el Rayo Vallecano a los 100 partidos oficiales con el Valencia CF. El lateral de Guadalupe recaló en el club de Mestalla en el verano de 2021, procedente del Granada CF. Su primer partido oficial con el conjunto valencianista fue el 12 de septiembre de 2021 en El Sadar frente al CA Osasuna. Desde su llegada se convirtió en un futbolista importante en la rotación aportando veteranía y polivalencia. Cuando le ha tocado ser titular ha cumplido con creces, sobre todo esta temporada en la que suplió a Thierry en el once por una lesión del portugués y firmó grandes partidos en el costado derecho.

«La verdad es que es una cifra muy importante. Es un orgullo tener 100 partidos con un club como el Valencia. Encima este año estamos teniendo un buen año colectiva e individualmente», dijo Foulquier en los medios del club tras el empate ante el Rayo Vallecano el pasado domingo.

«Venir aquí ha sido un buen cambio, un gran cambio para mí. No pensaba en cifras, pensaba en adaptarme la primera temporada, jugar mucho. La segunda también, pero no me salieron las cosas. Siempre trabajando, entrenando y cuando trabajas siempre tienes oportunidades», explicó el futbolista sobre su decisión de fichar por el Valencia. «Este último año veo que hay mucha conexión. El público me está apoyando un montón y eso quiero devolvérselo. Veo como nos recibe la gente antes del partido y eso es muy importante. La gente no se da cuenta lo importante que es para nosotros. Nosotros vamos a intentar devolvérselo», añadió.