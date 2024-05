Mosquera: «Los jóvenes agradecemos al míster como nos cuida»

En una conversación con Ricardo Arias, mítico exjugador del club, Cristhian Mosquera da algunas de las claves de su crecimiento en el primer equipo del Valencia CF en la presente temporada. La primera de ellas, sin duda, la confianza recibida por parte del entrenador. «A nosotros, los jóvenes, el míster nos cuida mucho. Y eso es algo que le agradecemos mucho en el vestuario», le dice a Arias el joven central en la charla grabada por VCF Media.

«Lo que más me ha ayudado es esa confianza, que siempre me ha trasmitido la gente como tú -en referencia a Arias-, como el míster, los que rodeáis al equipo. Es lo que siento que me ha ayudado en momentos...», agrega el hispano-colombiano de 19 años.

Consejos de Arias

Entre los consejos que el exjugador de los años 80 y 90 le da a Mosquera destaca el siguiente: «No pierdas la humildad que tienes, Cristhian, porque esa va a ser tu grandeza. Sigue mejorando como jugador y siendo tan honesto como eres. Estamos encantados con tu forma de ser y jugar», le dice. Asimismo, de defensa central a defensa central, Arias le recuerda que «hay que tener mala leche, imponerte con contundencia porque en esta categoría te encuentras con cada ‘torito’ por ahí, que no son fáciles de contener, tú lo has visto ya».

Ricardo Arias, por otro lado, valora el bloque que los futbolistas han conformado entorno a Rubén Baraja: «Habéis conseguido algo que es muy importante que es darle un estilo un estilo muy personal algo al equipo».

Por último, Mosquera destaca también la «respuesta» que ha tenido la afición esta temporada. «No fallan, siempre están ahí», afirma Mosquera, que agradece a Arias la fe y la ayuda de las leyendas a los jóvenes jugadores del Valencia.