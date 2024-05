Mosquera: "El equipo se ha vaciado, la temporada se está haciendo larga"

Acierto en las áreas

Ha sido un partido muy competido. Ellos han tenido las suyas y las han metido, y nosotros hemos tenido las nuestras y no lo hemos hecho. Creo que el equipo se ha vaciado, nos lo hemos dejado todo, hemos intentado dar una buena imagen en el último partido en Mestalla y ha sido una pena.

Efectividad

Veníamos con la idea de despedirnos de la afición con una victoria. Hemos salido enchufados, pero ellos han tenido más efectividad. Nosotros no hemos metido las nuestras.

Siempre dándolo todo

La temporada se está haciendo larga. Somos un equipo muy joven en el que muchos venimos del filial, pero se trataba de intentar devolver la ilusión a la afición, dar cada partido el máximo y la temporada se ha caracterizado por eso.

Factor Mestalla

Durante toda la temporada se ha notado esa unión entre equipo y afición. Nosotros los hemos necesitado bastante y ellos han respondido siempre de la mejor manera.

Consolidado en la élite

Ha sido un año soñado para mí. A principio de temporada no me habría creído que estuviera donde estoy ahora. Quiero dar las gracias a Dios y a toda la gente que me rodea. Espero seguir muchos años más.

A por el Celta

Está claro que todavía no se ha terminado la liga. Nosotros seguimos con la idea de buscar la victoria y no dejarnos nada. Así lo haremos en Vigo.