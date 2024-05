Baraja: "No podemos transmitir la sensación de que todo el mundo se puede ir del Valencia"

Rubén Baraja, entrenador del Valencia CF, ha comparecido este viernes en la sala de prensa con motivo de la previa del último partido del curso, la visita a Balaídos del domingo. El 'Pipo' se ha puesto serio al ser cuestionado por la posible venta del portero Giorgi Mamardashvili y ha afirmado que "aún no se han dado ofertas por Mamardashvili ni por Javi Guerra...".

"Todo el mundo debe saber que para que el Valencia CF venda tendrá que haber oferta, que el club la acepte y el jugador quiera salir a ese equipo, cosas que aún no se han dado con Giorgi ni con otro de los que se habla también, Javi Guerra. Es un tema que hay que tomar con seriedad y hablar cuando haya ofertas reales, si no da la sensación que todo el mundo se puede ir del Valencia CF y esto se va a desmantelar", dijo el técnico, y añadió: "Si por lo que sea el club decide desprenderse de un jugador, no es algo que hagamos solo nosotros, lo hace cualquier equipo del mundo.

"No podemos dar la sensación de que aquí todo vale, hay contratos y el Valencia CF se desprenderá de futbolistas si fuese realmente necesario, no porque tengamos que dejar que se vayan porque sí. Nuestros jugadores tienen un gran valor, el incremento patrimonial del equipo es brutal esta temporada, jóvenes con un gran valor económico y que esa valoración se vea cuando haya una venta", continuó el entrenador tratando de hacer valer el equipo construido esta temporada, en especial, desde la portería defendida por el meta georgiano.

No obstante, Baraja no puede poner la mano en el fuego porque el equipo no vaya a desmantelarse. "No depende de mí, ni lo puedo controlar. Hay parámetros que el club marca y lo vamos viendo. A mí, me gustaría dar continuidad al equipo que tenemos, mantener el bloque de jugadores de esta temporada y que haya retoques, por lo que sería más sencillo que los que puedan llegar se metan en la dinámica", apuntó. En esta línea, el entrenador indicó que la próxima semana habrá una reunión de planificación. "Esperamos a que acabe la temporada y haremos una valoración en la que yo transmitiré a ellos mis opiniones, y el club me dirá en el momento en el que estamos y camino a seguir".

"Estamos en una travesía en la historia del Valencia CF"

Nadie del club le ha garantizado al míster que tratarán de retener a la columna vertebral -Mamardashvili, Mosquera, Pepelu, Javi Guerra y Hugo Duro-, si bien, él como "todo entrenador" desea "continuidad, estabilidad de los jugadores importantes de la plantilla". "Me gustaría mejorar donde podamos hacerlo, las posiciones que haga falta, que ilusionemos a nuestros aficionados, que saben que estamos en una travesía por el desierto en la historia del Valencia CF", agregó.

Por último, cuestionado sobre el mercado, el entrenador ve una "diferencia sustancial" en la comparativa con el año pasado. "Entonces, la incertidumbre era muy grande por la posibilidad de bajar, la ventaja de este año es saber a qué te atienes, presupuesto, rango de mejora económica, eso siempre da un punto de partido, aunque habrá que afinar con mucho trabajo, ojalá podamos mejorar el equipo con nuestras posibilidades económicas y lo que nos depare el mercado. Le volveremos a meter trabajo, ilusión y empuje de cara a la temporada que viene", comentó.