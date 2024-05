César Tárrega asciende con el Valladolid

Imaginando el mejor de los escenarios en el mercado de invierno no se podía dibujar una cesión más idónea para el crecimiento de César Tárrega como la que ha acabado siendo la que ha vivido en el Real Valladolid. El central de Alaquàs puso la guinda el domingo a un paso breve, pero muy intenso por el José Zorrilla consumando el ascenso a Primera División. Por su rendimiento la decisión de que hiciese la pretemporada a las órdenes de Rubén Baraja ya estaba tomada, pero el canterano ha cerrado su capítulo como blanquivioleta con el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol español convertido en un jugador totalmente clave en el esquema de Paulo Pezzolano, al que brindó desde su llegada un salto de calidad.

Desde que aterrizó en Pucela en la jornada 23, el futbolista ha participado en un total de 16 partidos para brindar mucha seguridad defensiva a un equipo que llegó a invierno sumido en un mar de dudas. El valenciano les puso fin desde el principio, desplazando del once a un jugador de la casa como David Torres y haciéndose indiscutible a pesar de llegar de Segunda RFEF. Con él sobre el campo, el Valladolid ha conseguido dejar la portería a cero un total de diez veces y ha estado por encima del siete en valor estadístico en once de sus encuentros en su estreno en Segunda División, un impacto total para un futbolista que no contaba con apenas bagaje en el fútbol profesional, en el que ha aterrizado por todo lo alto.

El jugador tenía una fuerte convicción en sus posibilidades y desde el club querían testar su nivel en la élite. Con esto se decidió plantear una cesión que pudiera medir su realidad en la segunda vuelta. Lejos de buscar un equipo en el que fuese a jugar sí o sí de la zona baja para foguearse se apuntó hacia un combinado en el que se pudiese replicar un contexto de máxima exigencia y el Valadolid aparecía como el destino ideal porque debía remontar con el único objetivo de volver a Primera División con un estadio y una afición que fuesen a estar muy encima después de perder la categoría la pasada campaña precisamente bregando con el Valencia. La presión, muy lejos de condicionarle, ha sacado su mejor versión futbolística.

Crecimiento

Tárrega ha confirmado en la élite las condiciones que ya se le veían. A nivel de duelos físicos ha sobresalido ganando cerca del 60 por cien de media, ha recuperado más de cuatro balones por partido, cerca de cuatro despejes y apenas le han regateado una vez cada dos partidos. Su defensa ha sido principalmente física y pegajosa. Con el Valladolid también ha salido de la ‘zona de confort’ en términos tácticos, pues acostumbrado a defender en bloque bajo en el Valencia ha experimentado hacerlo a muchos metros de su propia portería, teniendo que gestionar mejor los espacios a la hora de replegar y también encimar rápido para tratar de evitar que los delanteros consiguieran girarse y armar el ataque. Con el balón en los pies, por último, no es una de sus especialidades, pero se le ha visto especialmente acertado en balones largos y en cambios de sentido del juego desde atrás.

Al primer equipo del Valencia CF

Hará la pretemporada y tiene muchas opciones de formar parte de la plantilla de la temporada 2024-25 con el contrato renovado hasta 2028. En principio formará parte de una defensa en la que estarán Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski principalmente, además de Mouctar Diakhaby cuando se recupere. Lo normal, por otra parte, es que Cenk Özkacar y Eray Cömert salgan, aunque de lo que se planea en primera instancia en el Valencia y lo que acaba sucediendo muchas veces hay un gran trecho, pero por coste, reivindicación y por nivel, lo más probable es que Tárrega sea uno de los defensores que engrosen la nómina de defensores del Pipo Baraja.