"Me encantaría que València fuese sede del Mundial, pero no a cualquier precio"

El presidente de la Generalitat Carlos Mazón señaló que le "encantaría" que València fuera una de las sedes del Mundial de Fútbol que España, junto a Portugal y Marruecos, albergará en el año 2030, aunque matizó que "no a cualquier precio".

València podría ser una de las sedes de la cita mundialista, pero para ello debería tener acabado el nuevo estadio del Valencia CF, cuyas obras llevan paralizadas 15 años.

Ahora mismo, la candidatura del Nuevo Mestalla está en el aire, en parte, ante la falta de acuerdo entre el Valencia CF y el Ayuntamiento de la ciudad para las licencias de obras y fichas urbanísticas, tras la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que regía la construcción del nuevo estadio y el derribo de Mestalla, que la Justicia ha avalado recientemente y ha achacado a la inacción del club.

"Ya he dicho que me encantaría que pudiéramos ser sede del Mundial pero no a cualquier precio, no riéndose de la afición, dentro de las exigencias rigurosísimas que la ciudad de València, con absolutamente todo nuestro apoyo a la alcaldesa y al Ayuntamiento, está ejerciendo en este punto", señaló Mazón.

Encaminadas las conversaciones para seguir con GP en el Ricardo Tormo a partir de 2027

Al margen del fútbol, el president de la Generalitat también indicó que están encaminadas las conversaciones con Carmelo Ezpeleta para que el circuit Ricardo Tormo continúe a partir de 2027 celebrando uno de los Grandes Premios del Mundial de Motociclismo.

"Ya hablamos de ello y estamos de enhorabuena en el mundo del motociclismo en la Comunitat Valenciana, fijaos lo que acaba de poner en marcha Jorge Martínez Aspar para posicionarnos como una referencia mundial", indicó en referencia al Aspar Circuit, primera academia global de motociclismo para pilotos y mecánicos recientemente estrenada.

"Apostamos por los eventos de grandísio nivel que nos aportan valor e impacto, pero que también cuidan de nuestra cantera y en València hay una gran cantera de motociclismo, que es uno de nuestro deportes seña de identidad, así que yo creo que estamos en el camino correcto para seguir brillando", concluyó.