Catalá: "Quiero que Lim cumpla con la ciudad y no recupere beneficios urbanísticos antes del 3 de agosto"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado el acuerdo al que ha llegado con Juanma Badenas (VOX) para que, según sus palabras, Peter Lim "cumpla con la ciudad y no recupere beneficios urbanísticos antes del 3 de agosto".

"A instancia mía me reuní con Juanma (Badenas) y una persona de la dirección nacional de VOX y, entre los temas que hablamos, uno de ellos fue el de cómo encontrar una solución al asunto del Valencia CF antes del 3 de agosto. Yo dije que el Ayuntamiento iba a dar un paso aelante antes de agosto, que no íbamos a permitir la caída de la suspensión de las licencias y que ello generase beneficios urbanísticos para el propietario del club", explicó Catalá, que dice que no hace más que "seguir la hoja de ruta" que se marcó.

La política del Partido Popular asegura que el martes no se llegó a un acuerdo en el Pleno "porque el partido socialista planteó algo manifiestamente ilegal, como dijo la abogacía del Ayuntamiento, contrario a derecho". Ahora Catalá insiste en que su equipo de gobierno es el responsable de "buscar una solución y un punto de encuentro antes del 3 de agosto para que Lim no recupere beneficios urbanísticos".

La pregunta del millón

María José Catalá sonríe cuando se le pregunta cómo van a poder articular dicha solución y dice que "esa es la pregunta del millón". "Trabajaremos con los servicios jurídicos y veremos qué es lo que se ajusta más a todos. Fichas sí o no, convenio sí o no... eso a mí me da igual. Yo quiero que el propietario cumpla con la ciudad y no recupere beneficios urbanísticos el 3 de agosto, y no quiero nada más. Voy a emplear cualquier vía que me lleve a ese lugar", agregó la primera edil, que volvió a no entrar demasiado en la venta condicionada a la obtención de las fichas urbanísticas que el Valencia CF ha acordado ante notario con Atitlan. "Es un tema privado, que yo respeto como cualquier acuerdo entre particulares", afirmó.