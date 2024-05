Gayà arranca su recuperación en Paterna: "Vamos a ir muy despacio"

José Luis Gayà ha vuelto este jueves a la ciudad deportiva de Paterna acompañado de sus padres y ayudado por muletas para arrancar su proceso de recuperación. El capitán del Valencia CF ha regresado a las instalaciones blanquinegras después de la operación a la que fue sometido el martes en Helsinki (Finlandia) de su grave rotura muscular y tendinosa del músculo recto femoral del cuádriceps en la pierna izquierda que le ha dejado sin Eurocopa.

El de Pedreguer ha sido explorado esta mañana por el director del departamento médico de la entidad de Mestalla Pedro López y, a partir de este viernes, seguirá las pautas de recuperación marcadas por el prestigioso galeno Lasse Lempainen encargado de la intervención quirúrgica. El '14' está totalmente recuperado del golpe anímico que supuso quedarse fuera de la lista de Luis de La Fuente y ha vuelto con ganas y mentalidad positiva para recuperarse de su grave lesión muscular pronto y, lo más importante, bien. El objetivo es volver a los terrenos al cien por cien sin riesgos de recaída. Pedro López ha dado todos los detalles del proceso en declaraciones al club. Hay una máxima: "ir muy despacio".

¿Cómo está Gayà?

"Gayà está muy bien, está con muy poco dolor después de la cirugía a pesar de que han pasado pocas horas, vinimos en avión y ha tolerado muy bien el viaje".

¿Cómo fue la operación?

"La operación fue correctamente, se identificó muy bien la zona de lesión y se hizo bien la técnica quirúrgica, todo fue dentro de lo esperado".

Primera lesión en Villarreal.

"Sabíamos desde el principio que era una lesión compleja el 17 de marzo porque afectaba a parte muscular y tendinosa, había dos opciones: operar o la opción conservadora. En ese momento se optó por la opción conservadora para ver si podíamos estar en el final de temporada con el equipo. Fuimos muy lentamente en los plazos, pero a pesar de las buenas sensaciones durante la fase de recuperacion, contra el Girona tuvo unas molestias sentimos que había recaído".

Tipo de lesión y riesgos

"Es una lesión compleja, con lesiones de este tipo hay unos riesgos, pero las sensaciones fueron buenas por parte del jugador, consideramos en un momento que podíamos incrementar las cargas sabiendo que asumíamos un riesgo porque el jugador quería estar en el tramo final de temporada. El jugador quería estar".

Recaída contra el Girona.

"Tras el Girona volvimos a valorar todas las pruebas médicas y ya hablando claramente llegamos al consenso con el jugador que la mejor solucion erar la quirurgica. Nadie tuvimos dudas. La decisión mejor era operarse. Hicimos un estudio ecográfico, esperamos 48 horas para hacer una resonancia magnética y a partir de ahí localizamos la lesión y el grado de la misma porque cada caso es diferente".

Recuperación

"Es muy importante que la cicatriz sea la mejor posible y más biológica para que no haya otra recaída, lo que buscamos es recuperar el tejido de la mejor forma posible para que no haya otra relesión. Si se reabrió es porque no soportó la tensión que tenía que soportar. Tenemos casos dentro del club que han sido intervenido y han vuelto mejor, como algún portero que hemos tenido que nos ha dicho sentirse mejor".

Proceso

"Vamos a ir muy despacio y muy tranquilos con Gayà. Tenemos el verano por delante, el primer mes va a ser muy tranquilo solo con trabajo de fisioterapia para que la zona lesionada coja el tejido natural y luego iremos incrementando muy poco a poco los estiramientos y la fuerza muscular. La comunicación con Finlandia está establecida y queremos llegar a un proceso de control diario. No vamos a arriesgar. Primero hará camilla, luego gimnasio y al final la fase de 'return to play' de campo. José tendrá que hacer su fase de pretemporada muy individualizada para él cuando vuelva de su proceso de lesión.

Estado anímico

"Es una persona muy fuerte, valiente, tiene una mentalidad muy positiva y va a tirar para adelante con todo, en eso no tenemos ninguna duda. Estamos muy satisfechos con el trabajo de los servicios médicos del club y toda gente que trabaja en el periodo de la lesión vamos a ser muy importantes. El objetivo es que vuelva y que vuelva lo mejor posible".