Miguel Zorío denuncia en Fiscalía que Meriton Holdings facturó más de 23 millones de Euros al Valencia CF en los ejercicios 22-23

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, presentó el pasado viernes 7 de junio, una denuncia en la fiscalía anticorrupción de Valencia por presuntos delitos económicos, administración desleal y otros delitos estipulados en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, contra Peter Lim, Layhoon y los cargos ejecutivos del club (entre otros) que pudieran haber tenido conocimiento de los hechos denunciados.

“Hasta ahora hemos podido demostrar que en determinados fichajes del club, había una diferencia brutal entre el dinero que salía del Valencia CF y el dinero que finalmente llegaba al club vendedor (por ejemplo, el fichaje de Rodrigo, comprado por 30 millones más 10 en variables al Benfica, y que al club portugués sólo llegaron 13 millones de euros, con Meriton Capital de intermediario, según la propia Bolsa de Lisboa); o se hacían operaciones de intercambio de jugadores por encima de su precio de mercado (Neto-Cillesen) y que en otros países llevaron a la justicia a condenar a todo un consejo de administración de la Juventus; o se regalaban jugadores que después terminaban siendo vendidos al PSG por más de 20 millones de euros con un sustancioso porcentaje de la venta para el agente de Kang-in Lee; o que se pagaban barbaridades por jugadores representados por Jorge Mendes a clubes en los que el agente del portugués era socio del dueño (Mónaco).

Pero esto no ha servido para que la justicia se pusiera en marcha para investigar como era posible que el Valencia CF de Peter Lim comprara y vendiera jugadores por un valor superior a los 1.000 millones de euros, y el equipo bajara tanto de calidad. Todo lo que en otros países se investigaba, aquí parecía no interesar mucho a la justicia.

Estoy seguro que ahora la partida ha cambiado, y con los datos que hemos aportado, los días de bendiciones políticas y empresariales en Valencia se han terminado para Peter Lim y su equipo de ejecutivos” ha declarado Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista.

El pasado viernes, Zorío presentó una denuncia en fiscalía, en la que demuestra presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales, que, de probarse, demostrarían como han estado vaciando el club con la ayuda de los ejecutivos españoles y valencianos que trabajan en el Valencia CF.

Miguel Zorío ha recibido de forma anónima, documentación fidedigna de la declaración 347 que presenta el Valencia CF SAD a la Agencia Tributaria. El informante dice trabajar o haber trabajado en el club.

La documentación demostraría que en los ejercicios 22 y 23, la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF SAD; Meriton Holdings Ltd facturó al club 17.200.000 euros y 6.147.000 euros, por servicios y cifras que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado. Esas cantidades podrían haber servido para que Meriton recuperará de forma presuntamente ilícita el préstamo capitalizado en 2022 de 17.600.000 euros y para pagar los sueldos de Layhoon en Asia, ya que la presidenta no declaró ingreso alguno en España, tal y como demuestra la documentación remitida. En la agencia tributaria no consta ningún ingreso declarado de Lay Hoon por su trabajo al frente del Valencia CF. Tanto si se lo paga el club, como si lo cobra a través de la red de empresas que Peter Lim tiene en diferentes paraísos fiscales, debe declararlos a la Agencia Tributaria, tanto si está en España más de 183 días o menos de esa cantidad al año.

MERITON HOLDINGS LTD

El 30-6-20, Meriton dio un préstamo al Valencia CF SAD de 16.500.000 euros más 1.147.000 euros de intereses. Lo ha capitalizado el 12-12-22, por 17.600.000 euros aproximadamente. Es decir, el Valencia CF no tiene que devolverle el dinero y el accionista mayoritario lo aporta al capital social para afrontar las pérdidas por su nefasta gestión.

El 19-12-22, Meriton vuelve a dar otro préstamo a la sociedad de 35 millones de euros. El 70% se pagará en cinco años desde el 15-12-24 (el primer plazo no ha vencido). El restante 30% se pagará el 1 de julio de 2029. Todos los datos están en las cuentas anuales anexas.

En las cuentas anuales no se reflejan movimientos significativos entre la sociedad dominante y el Valencia CF, excepto los préstamos referidos, aunque si que se cita que hay algún contrato de prestación de servicios, sin dar ningún detalle documental o contable.

Como dato anecdótico, en las cuentas de 2017, se reflejan ingresos del Valencia CF por pases de abonados adquiridos por Meriton por valor de 126.000 euros (supuestamente por el palco de Peter Lim). En las cuentas de 2023 ya no aparecen esos ingresos, aunque el palco lo sigue usando la familia Lim o sus invitados cuando viene a Valencia.

Pero lo mas importante, (DATOS NOVEDOSOS) en la información a la que hemos tenido acceso, en la declaración recibida del 347 del Valencia CF de los ejercicios 22-23, aparece un pago a Meriton Holdings LTD (HK2001176) por 17.200.000 euros (2022), tras la corrección del propio obligado tributario con la AEAT. En 2023 se le pagaron 6.147.000 euros a Meriton otra vez, habiendo declarado una cantidad inferior que el propio club compensó posteriormente.

De ser ciertas estas cifras, en el último ejercicio Meriton habría sacado de la caja del club 23.347.000 euros, que hubieran servido para recuperar los préstamos capitalizados, de forma ilegal.

Por otra parte, la Junta de Accionistas del Valencia CF del 2017 decidió cerrar la empresa Valencia CF Asia Ltd, que había constituido Peter Lim en Singapur un año antes de una forma extraña. La decisión de los accionistas se la pasó por el forro incumpliendo un acuerdo firme, y la empresa sigue en funcionamiento, con un movimiento mercantil importante con el club que tampoco aparece en las cuentas anuales auditadas. Según los datos a los que ha tenido acceso Miguel Zorío, el Valencia CF SAD le facturó a su filial 2.6 millones de euros en los años 22 y 23. También aportamos la investigación encargada a un detective en Singapur que demuestra que la sociedad no tiene empleados, la oficina está vacía y tiene como administradores a Kim Koh y a un empresario inmobiliario de Singapur (cuando la empresa se iba a dedica a promocionar la imagen del club en Asia). Además, la empresa no tiene empleados y su oficina física está cerrada. La gestión la lleva un despacho de abogados especialista en crear empresas off shore.

Otro dato sorprendente y sospechoso, muy sospechoso, es la relación mercantil del club con un bazar de productos chinos de un barrio de las afueras de Barcelona, concretamente, con la empresa CHZ Europe Trade SL, y el bazar HI HA DE TOT, que el año pasado movió 2.975.000 euros de intercambios comerciales con el Valencia CF. Peter Lim y Lay Hoon deben explicar que tipo de servicios ofrece el Valencia CF a un bazar de las afueras de Barcelona, para cobrarle cerca de tres millones de euros.

“También es muy significativo observar como se está vaciando el club para pagarle a Meriton: sólo un ejemplo, los patrocinios de TM Real State (2 años) y Puma (hasta el 29) se facturan completos en 2023 por 6.2 millones de euros y 23.9 millones de euros. Esto es lo que en Barcelona denominan palancas, pero mientras allí han servido para reforzar la plantilla, ganar la liga del año pasado y poner en marcha las obras del estadio; aquí sirven para que presuntamente Meriton se haga con el capital social de la empresa sin poner ni un euro. Aunwue hay operaciones que parecen indicar presuntos movimientos de blanqueo de capitales” ha denunciado Miguel Zorío.

Para finalizar, Miguel Zorío ha solicitado al fiscal que haga las siguientes diligencia: “solicitar a la AEAT y al Valencia CF las declaraciones 347 del Valencia CF SAD desde 2014 (cuando Peter Lim se hace con la mayoría accionarial del club hasta la actualidad), y se esclarezca los movimientos de dinero de la SAD con la sociedad dominante, con las sociedades del grupo y participadas, con los agentes de jugadores directamente relacionados con Peter Lim (Jorge Mendes y Gestifute entre otros), y todos aquellos movimientos extraños e ilegales que pudieran demostrar una administración desleal de la sociedad, entre otros delitos societarios. Igualmente interesamos declaración para el esclarecimiento de la incriminación de los partícipes en los referidos hechos, se tome declaración a Peter Lim y sus consejeros en el Valencia CF SAD, a los diferentes presidentes y presidentas de la sociedad en la etapa de Peter Lim, y a las personas que han ocupado puestos de responsabilidad ejecutiva en el club (directores generales, financieros, deportivos, corporativos); así como al asesor legal del club y asesor legal de Meriton (Germán Cabrera de King Wood Malleson con sede en Madrid); y al auditor de la SAD, en el caso que consideren (como así parece) que las cuentas no reflejan el estado real de la sociedad. Y también a aquellos consejeros y ejecutivos, agentes y empresas españolas o extranjeras que hayan intervenido en los hechos relatados”.

Acompañamos texto de la primera página de la denuncia, algunos de los movimientos de compras y ventas más significativos del Valencia CF (años 2022-23), copia de las cuentas de la SAD 2016/17 y 2022/23; investigación sobre Valencia CF ASIA Ltd; fotografía del bazar Hi Ha de Tot y registro mercantil de la empresa; y datos registrales de Meriton Holdings Ltd en Hong Kong y una homóloga Meriton Holding Ltd en Islas Vírgenes.