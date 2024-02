No llegó Dorlan Pabón con buen pie al Valencia CF y se marchó todavía peor. Su rendimiento deportivo distó mucho de lo que mostró en el Atlético Nacional o en sus meses como incorporación invernal en el Real Betis. El internacional colombiano parecía un jugador de gran potencial que nada tenía que ver con su fracaso de 'Erasmus' en el Parma italiano.

Por poner en contexto sus números, el cuadro italiano abonó 4 millones al Atlético Nacional colombiano y, tras no encajar, fue cedido meses después al Betis. En verano llegó el Monterrey mexicano con la chequera para abonar 4,8 millones al Parma y sólo un mes después, un Valencia CF que se había dormido en los laureles, cometió el error de pagar 8 kilos a los 'rayados' por su delantero estrella.

Pabón jugó poco más de un millar de minutos, anotando tres goles y mostrando un estado de forma muy bajo, poco profesional. Sus goles, eso sí, se tradujeron en cuatro puntos para el equipo al suponer el 0-1 frente al Getafe y el 2-2 frente al Valladolid en dos jornadas consecutivas. Fue un espejismo y en enero hizo las maletas para probar fortuna como cedido en el Sao Paulo. El Monterrey, donde sí había rendido, quiso recuperarlo y pagó 6 millones por el atacante en una operación paupérrima para el club de Mestalla tanto en lo deportivo como en lo económico.

Accidente de coche y presunta evasión fiscal

Siete fueron las temporadas que pasó con los mexicanos, aunque cada vez con menos protagonismo y rendimiento. Con ello y ya con 33 años, decidió volver al Atlético Nacional y firmar un contrato largo que podría llegar a su fin el próximo 30 de junio... o no. Tras una larga carrera, Pabón dejó varias cuestiones extradeportivas. Tuvo un accidente de coche en 2015 y fue investigado por la policía italiana por presunta evasión fiscal y facturas falsas.

Primer encuentro de Dorlan Pabón con SUPER... con invitado sorpresa

27 de agosto de 2013. Estación de Atocha. Madrid. El Valencia ha fichado a Dorlan Pabón al delantero colombiano y acompañarle en el último trayecto de AVE hasta València. Queremos ser los primeros en colgarle la bufanda y adelantarle a nuestros lectores sus primeras sensaciones como valencianista. El fichaje estrella del verano generaba ilusión. Habían pasado tres años desde que el club vendió a David Villa al Barcelona y ningún delantero ha podido ocupar su trono. ¿Y quién aparece por allí?. David. Sí, Villa. Caprichos del destino.

El asturiano, entonces en las filas del Atlético de Madrid, estaba a punto de coger el tren que le conduciría a la estación de Sants para jugar contra el Barça. El Guaje nos reconoció desde lejos. Le cambió la cara. Se le iluminó. Como si hubiera visto a algún familiar cercano. Sonrió y se acercó. Nos preguntaba qué hacemos en Madrid y recuerda todos aquellos días que SUPER le seguía allá donde fuera. Éramos su sombra en el Valencia y en la selección española. Le explicamos el motivo de nuestro viaje. "¡Es que no cambiáis!", exclamó entre risas. "¿Cómo va todo por el periódico?", se interesaba. Se notaba su cariño. Nos tiene aprecio. Tras unos minutos con uno de los mejores delanteros de la historia, tocaba seguir esperando a que llegara Pabón.

La mala educación de Pabón

Y, por fin, llegó. Al colombiano también le cambió la cara. Para mal. No le hizo nada de gracia vernos. Se puso las gafas de sol y se escondió de nosotros bajo la visera de su gorra newyorquina. Agrio se queda corto. No cruzó ni una palabra y hasta se volvió irrespetuoso cuando intentamos explicarle el motivo de nuestro viaje a Madrid y el esfuerzo económico que ha hecho la empresa por él. "A mí no me importa", contestó. Veinte minutos después, ya subidos al vagón del tren, Pabón nos atendió obligado por su agente.