Los movimientos de la Juventus para fichar a Cancelo

La prioridad más candente entre las operaciones de mercado que tiene en marcha el Valencia CF se llama Joao y se apellida Cancelo. El club de Mestalla antepone ahora mismo la venta del portugués a cualquier otro movimiento en su hoja de ruta. La puesta en escena de Mateu Alemany y Pablo Longoria viajando a Milán para reunirse con emisarios de la Juventus en el Hotel Palazzo Parigi no es casual. Con las directrices claras desde Singapur, los dos ejecutivos se subieron al avión, aunque ese es un procedimiento más propio de un fichaje que de una salida. El objetivo de dar salida al futbolista a lo largo de los próximos días es clave para cuadrar las cuentas a efectos de Fair Play Financiero y ganar músculo para atacar otros frentes y reforzar así el potencial de la plantilla. Lo primero es lo primero, aunque no por ello el Valencia CF va a rebajar sus pretensiones. El club, pese a contar con varios activos de alta cotización en plantilla para 'salvar' el verano en un momento dado, tiene muy claro que el caso Cancelo es determinante y mantiene un criterio muy firme ante la Juventus.

Son 40 millones de euros y no hay vuelta de hoja. En ningún caso se va a rebajar la cantidad de la opción de compra que se fijó en su momento con el Inter de Milán y que los nerazzurri decidieron no ejecutar. El Valencia CF necesita líquido y, como ha venido informando SUPER a lo largo de los últimos días, no se contempla meter jugadores de intercambio en la operación. Los italianos tienen un acuerdo desde la semana pasada con el futbolista y su representante, Jorge Mendes. El entendimiento, en ese sentido, puede decirse que es total. Sin embargo, falta que los clubes acerquen posturas, pacten cantidades y definan formas de pago. La Juventus quiere al jugador sí o sí, se ha comprometido con él a vestirlo de bianconero y el luso, que está como loco por ir a Turín, está a la espera de novedades mientras disfruta de sus vacaciones en Riviera Maya (México). El Valencia CF ha insistido en que no negocia a la baja y en que no admite jugadores en la operación y Marotta, que confiaba en que esas bazas cundieran en la negociación, ya ha asumido que si quiere al jugador tiene que buscar el dinero para pagarlo. No hay otra.



El consejo de Zambrotta

En eso se centran ahora los italianos, que tratan de acelerar a toda costa su particular operación salida vendiendo a jugadores para poder comprar a Cancelo ya para que no haya giros impredecibles, como por ejemplo una propuesta en firme del Wolves de Nuno Espírito Santo, que aguarda en un segundo plano, atento a lo que pueda pasar. El jugador quiere ir a la Juve, lo tiene decidido y fuentes conocedoras de la negociación señalan a SUPER que las dos próximas semanas van a ser determinantes. Los bianconeri han iniciado contactos para hacer caja colocando por la vía rápida a Sturaro (pretendido por el Leicester, West Ham y Everton), los jóvenes Rolando Mandragora (sondeado por Génova y Mónaco), Cerri (interesa al Cagliari y Eintracht de Frankfurt), Rugani (por el que el Chelsea podría ofrecer entre 30 y 40 millones), o incluso Alex Sandro, que gusta al Paris Saint Germain.

Entre tanto, un exfutbolista de la Juventus como es Gianluca Zambrotta se tomaba la licencia de darle un pequeño consejo a Cancelo y al club en el que militó durante siete temporadas en La Gazzetta dello Sport: «Joao Cancelo es joven, tiene talento y ha crecido mucho con Spalletti . El Inter no debería haberlo dejado escapar. Si fichara por la Juve, con los consejos y la dirección de Allegri, aún mejoraría más».