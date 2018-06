Joao Cancelo: Venta a la vista

Juventus de Turín y Valencia CF están ya muy cerca de acordar el traspaso del lateral portugués Joao Cancelo, una operación en que los clubes alcanzaron ya un entendimiento en la cantidad global, que es aproximadamente la misma que tenía firmada en su opción el Inter de Milán, a falta de definir las condiciones en que se iba a producir el pago. Y ahí es donde surgieron algunas discrepancias porque la Juventus, para no tener que hacer frente a esa cantidad en su totalidad, buscó soluciones con la inclusión de alguno de sus futbolistas, como es el caso del croata Marko Pjaca. Finalmente, y salvo giro inesperado de los acontecimientos, la operación Cancelo se hará sin más jugadores de por medio, tal como ha exigido el Valencia CF, y por una cantidad cercana a los 40 millones de euros.

De hecho, después del encuentro de la pasada semana en un hotel de Milán, hay prevista una nueva reunión en los próximos días para plasmar todos los términos del acuerdo en un contrato, paso previo para que la Juventus pueda oficializar el fichaje antes del 30 de junio, que es la fecha límite que tiene marcada Mateu Alemany para ingresar esa cantidad con la que equilibrará el presupuesto 2017/18 evitando pérdidas. Más allá de que puedan haberse presentado dificultades en la negociación, en la esencia de la misma existe una confluencia de intereses que antes o después va a hacer posible el acuerdo. La Juve ha decidido que Cancelo es su jugador, Joao ha elegido jugar en la Juventus una vez que el Inter no ejerció su opción y el Valencia CF tiene una relación buena y se entiende negociando con los italianos, que no es fácil. De hecho, podría no ser la última operación en que se vean involucrados los dos clubes en lo que resta de mercado de verano, aunque eso está todavía por ver.



La semana definitiva

A partir de ahí es cuestión de tiempo que esta venta acabe fructificando, aunque esto es fútbol y nada se puede asegurar al cien por cien hasta que no está todo firmado. El intento del club turinés para rebajar la cifra a pagar con la inclusión de algún futbolista quedó desactivada en ese encuentro que tuvieron con Mateu Alemany y Pablo Longoria la pasada semana en Milán. Desde entonces su director ejecutivo Giusseppe Marotta sabe que si quiere al futbolista, y lo quiere, tiene que aceptar esta exigencia del Valencia CF y se ha centrado en ello. Este sábado, según hemos podido averiguar, las posturas estaban ya muy próximas y la semana que se abre a partir de hoy puede ser la definitiva.