El Valencia CF está a punto de cerrar la renovación de Pascu

El Valencia CF ha dado un paso importante en la renovación de José Pascual Alba 'Pascu', el prometedor centrocampista juvenil que acaba contrato el 30 de junio, y salvo sorpresa de última hora el futbolista renovará su contrato en los próximos días. Las reuniones entre las partes van por muy buen camino y Mateu Alemany y Pablo Longoria tienen prácticamente convencido al futbolista para que continúe extendiendo su vinculación con el club de Mestalla. SUPER desveló hace dos meses que un error de cálculo por parte de los responsables de la Academia -pensaban que todavía tenía un año más de contrato- y el interés de clubes como Madrid, Barça o Atlético habían hecho saltar las alarmas en Paterna, un escenario límite que requirió la intervención de Mateu Alemany y Longoria para frenar su salida a toda costa.

Ambos han afrontado la operación como un fichaje y han trabajado a destajo con el objetivo de convencerlo porque no querían perder al 'Busquets' de la Academia. Con tal de mostrarle sus intenciones, Mateu y Longoria transmitieron al cuerpo técnico del Mestalla que debía jugar con el filial pero pese a que el equipo ya no se jugaba nada no tuvo ni un solo minuto en los últimos 7 partidos. Sin embargo, esa directriz no se cumplió y esa circunstancia lo complicó todo un poco más. Pese a que el chico es valencianista desde pequeño, le despertó ciertas dudas de cara a hacer un ejercicio de fe por su continuidad.Sin embargo durante los últimos días todas las partes han hecho un esfuerzo para reconducir la situación y todo puede concretarse pronto.

Todavía no está cerrado pero puede estarlo en los próximos días. El Valencia CF apuesta deportivamente por el jugador, que tendrá un rol protagonista, acorde a su potencial, en el Valencia Mestalla de la temporada 18/19. El futbolista de Santa Pola, por otra parte, ha sido convocado con la selección española Sub-18 para la disputa de los Juegos del Mediterráneo junto con Hugo Guillamón. No es nuevo en el radar de la RFEF y es que ya estuvo a punto de entrar en la convocatoria para el Mundial Sub-17 de la India. Sefutbol anunciaba este lunes que Pascu forma parte de la lista definitiva de Luis De la Fuente, que habló personalmente con el jugador hace algún tiempo y este ha seguido trabajando en sus vacaciones por si llegaba la llamada para la cita con la Rojita.