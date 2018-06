Fichajes: Operación Diakhaby

Mouctar Diakhaby es el central elegido por el Valencia CF. En la agenda hay más nombres pero ahora mismo este futbolista francés que juega en el Olympique de Lyon es el que quiere fichar el club de Mestalla. El primero en la lista. Apuesta por él el jefe del área técnica del conjunto de Mestalla, Pablo Longoria, con el consetimiento obvio y lógico de Marcelino García Toral, que es el entrenador.

El Valencia, fundamentalmente con el director general Mateu Alemany y Pablo Longoria, lleva mucho tiempo trabajando en el mercado y las negociaciones con este futbolista están avanzadas. De hecho, con él hay un acuerdo total y falta llegar a un acuerdo con el Lyon. Al respecto, aparecen informaciones en Francia que aseguran que el Olympique pide veinte millones de euros por el defensa, pero fuentes cercanas al futbolista aseguran a este diario que hay un acuerdo verbal entre Mouctar Diakhaby y el propio Olympique de Lyon por el que le dejaría salir por una cantidad sensiblemente inferior. Pablo Longoria, que es un gran conocedor del mercado, sabe esta circunstancia y por ahí es por donde puede atacar la operación. De hecho, desde Francia se asegura a SUPER que los contactos entre los clubes ya son una realidad y que para esta semana había prevista una reunión en la que se podía avanzar bastante en el fichaje, síntoma inequívoco de lo avanzados que están los contactos por el futbolista. Diakhaby quiere jugar en el Valencia CF la temporada que viene y así se lo ha hecho saber al Lyon, situación que está forzando al club galo a negociar su salida en virtud del compromiso que adquirieron con él hace unos meses, y que es menor a los veinte millones de euros que dice el Lyon de manera pública. El acuerdo para facilitar la salida al jugador viene dado porque ha perdido la titularidad la temporada que ahora termina después de que la anterior, la 2016/17 se asentara en el eje de la zaga junto al argentino Mammana y hasta llegara hacer olvidar al ahora jugador del FC Barcelona Samuel Umtiti.

El fichaje de Diakhaby, o por lo menos que se intente fichar un defensa central, da no pocas pistas sobre la planificación deportiva de cara al equipo de la temporada que viene, y más si se tiene en cuenta que hay un compromiso con el canterano Javi Jiménez para que forme parte de la dinámica del primero equipo, si bien no tendrá fichar de primer equipo, lo que posibilita que pueda jugar con el filial, el Valencia CF Mestalla, cuando no sea convocado por Marcelino García Toral. Esto, teniendo en cuenta que Jiménez ha pasado toda la temporada en blanco por una lesión de ligamentos de la rodilla, es importante para él porque ahora lo que necesita es jugar cada fin de semana y recuperar el nivel que mostró durante la temporada pasada y que convenció al entrenador valencianista.



El futuro de Rúben Vezo

Por lo tanto, todas las miradas apuntan a Rúben Vezo y a su posible salida. El defensa portugués tenía prácticamente los dos pies del Valencia a estas alturas del año pasado, pero en pretemporada logró convencer a Marcelino, se ganó un puesto en la plantilla y al final terminó jugando muchos minutos, hasta el punto que fue la alternativa al lateral derecho para los partidos que el conjunto de Mestalla jugó fuera de Mestalla durante la segunda vuelta. Ahora, su continuidad está otra vez en el aire.