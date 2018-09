The Telegraph: Cheryshev sigue investigado por supuesto dopaje

Denis Cheryshev estaría siendo investigado por una segunda agencia antidopaje según la información que publica este sábado el diario británico The Telegraphe, que apunta al posible uso de hormonas de crecimiento prohibidas antes de su participación en el Mundial de Rusia. Las acusaciones proceden de una entrevista publicada por la revista rusa Sport Weekend al padre del futbolista, Dimitri Cheryshev, en las que hablaba de una inyección que se le administró al jugador con "hormona de crecimiento".

El propio Denis Cheryshev ya aclaró estas acusaciones el pasado mes de julio, cuando realizaba estas declaraciones: "No sé de dónde sacó esto el periodista. Tal vez ellos no entendieron a mi padre porque nunca he usado ninguna sustancia prohibida".

Entonces, la propia Federación Rusa de Fútbol explicó que el tratamiento recibido por el jugador fue una inyección de plasma rico en plaquetas perfectamente legal, y que todo se debió a una confusión al haberse "interpretado incorrectamente las palabras de Dimitri Cheryshev, esto está confirmado por la grabación de la entrevista".

Todo esto fue después de que la subdirectora general de la Agencia Antidopaje de Rusia, Margarita Pakhnotskaya, declarase a Telegraph Sport que la organización "estudiaría cuidadosamente" las citas inicialmente atribuidas al padre de Cheryshev.

El caso del actual futbolista del Valencia CF nada tiene que ver con los escándalos que han salpicado al deporte ruso en los últimos años, al tratarse de una cuestión simplemente médica en el tratamiento de una lesiónta. Tampoco con la noticia aparecida durante el Mundial 2018 según la cual los jugadores de la selección rusa inhalaban amoniaco antes de los partidos.