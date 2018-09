Murillo estalla por un susto

Jeison Murillo no está teniendo un inicio de temporada fácil. El colombiano no ha disputado un solo minuto en partido oficial con el Valencia CF desde que arrancó LaLiga y su participación este curso se reduce a un partido con su país en el parón de selecciones. Sabe que a día de hoy, para Marcelino, es la pata más débil del centro de la defensa, donde está por detrás de otros jugadores, pero no baja los brazos y lleva semanas trabajando a conciencia con el objetivo de conquistar la confianza del técnico y ganarse un sitio en la rotación. Muri aprieta para tener alguna oportunidad en un tramo del calendario en el que se multiplican los partidos con la aparición de la Champions pero este domingo encendió las alarmas.

Sucedió en el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna. A falta de unos minutos para el final de la sesión el defensa sintió una molestia en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda y estalló por frustación porque pensó que estaba roto... Se llevó un susto.

El colombiano abandonó el césped en dirección al interior de las instalaciones de Paterna con ostensibles gestos de preocupación. Se temió lo peor en un primer instante. Se tapó el rostro con la camiseta y golpeó en repetidas ocasiones el poste de una de las porterías del campo número siete de Paterna... Pura rabia. Se le veía enfadado y es que una lesión muscular en los isquios podría retrasar todavía más su entrada en el equipo. El bagaje es importante. Entre lesiones y decisiones técnicas, el jugador solo ha disputado nueve partidos oficiales con el Valencia CF en lo que va de 2018 y, descontando el partido con su selección de la pasada semana, no compite desde el encuentro de presentación ante el Bayer Leverkusen en Mestalla, hace ya más de un mes.

Está previsto que el '4' sea sometido este lunes a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de su lesión pero cruza los dedos para que no salga nada. Tras la primera exploración, realizada en Paterna por los servicios médicos del Valencia CF, todos son optimistas, se descarta que sufra una lesión grave –no hay rotura– y parece que todo quedará en un susto, pero hay que verlo. El término empleado para definir su dolencia a nivel interno es "fatiga" muscular.



Cortos de centrales

El susto de este domingo, aunque no conlleve una lesión grave, podría dejarlo fuera como mínimo del partido ante la Juventus de Turín de este miércoles en la Champions, donde Marcelino tampoco podrá contar con Garay, con problemas en la rodilla. A su disposición solo tendrá a Gabriel Paulista, Diakhaby y Vezo.