La increíble pifia del entrenador de la Juventus

Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, no tenía nada claro que el brasileño Alex Sandro pudiera jugar en Mestalla. El lateral vio una amarilla que suponía suspensión por acumulación de amonestaciones en el partido del Santiago Bernabéu, el que supuso la eliminación de los bianconeri con aquel polémico penalti de Benatia a Lucas Vázquez señalado por el árbitro Michael Oliver en el minuto 93, cuando la Juve había igualado el 0-3 del partido de ida. Hablan incluso en Italia de que Sandro no entró en las rotaciones el domingo ante el Sassuolo porque el entrenador estaba convencido de que estaba sancionado en Europa, pero no es así.

Recuerda los memes de la chorizada del Real Madrid a la Juventus

Álex Sandro entrará en la lista de convocados y todo apunta a que será titular. El reglamento de la competición que establece la UEFA aclara en su artículo 50.05 que «las amonestaciones y las suspensiones pendientes en la Champions League o la UEFA Europa League vencen al final de la temporada siempre que sean por tarjeta amarilla». Por tanto, al haber sido acumulación de amarillas y no una tarjeta roja por ejemplo por agresión o juego violento, esa suspensión que le habría impedido jugar las semifinales en caso de haberse clasificado quedó anulada al acabar la temporada 17/18.

Allegri llegó a expresar su preocupación en la rueda de prensa posterior al partido ante el Sassuolo por las posibles ausencias para Mestalla en los laterales. Ese mismo día, además, el plan era reservar a Cancelo y el que iba a jugar en el lateral derecho era De Sciglio, pero el italiano sintió unas molestias musculares durante el calentamiento y se quedó en el banquillo por precaución. Jugaron Cancelo y Álex Sandro por la izquierda, la pareja que podría repetir ante el Valencia CF en el estreno de la Liga de Campeones. El once más probable sería el formado por Szczesny, João Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic y Cristiano Ronaldo. Dybala, com molestias, no se entrenó ayer y es duda.