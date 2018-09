Cheryshev: "Tenemos que ir a morder a por esa victoria que todos estamos deseando"

Después de que las dos últimas temporadas haya vestido la elástica del Villarreal CF, Denis Cheryshev se puso a las órdenes de Marcelino este verano en calidad de cedido, situación contractual que no le va a impedir estar este domingo en el estadio de la Cerámica (16:15 h). Antes ha concedido una entrevista a la web del Valencia, donde analiza la situación actual del equipo y al rival, al que conoce a la perfección.

Estas son sus declaraciones

¿Cómo se encuentra el equipo?

Creo que físicamente estamos en una fase de progresión todos, vamos cogiendo minutos y creo que el equipo va a ir para arriba cuando físicamente se encuentre mejor. Creo que nos vamos encontrando bien y en el plano individual, esperando y deseando ayudar lo máximo que pueda.

Vuelve LaLiga, competición en la que el objetivo es acabar entre los cuatro primeros.

Tenemos muchas ganas de conseguir esa primera victoria de la temporada, el equipo está trabajando bien, se ve en los entrenamientos, quizá nos faltan algunas cosas, pero con trabajo nos iremos acoplando bien y seguro que cuando llegue la primera victoria vendrán todas las demás seguidas como así deseamos.

¿Cómo ve el partido en Vila-real?

Es un grandísimo rival, siempre pone muchos problemas a los equipos de arriba y seguro que será complicado, más jugando allí. Para mí es un partido especial, pero aparte de intereses personales, quiero que el equipo gane, conseguir la primera victoria de la temporada es muy importante para nosotros, y lo estamos deseando.

Usted es el 'espía', ¿qué Villarreal CF se van a encontrar?

Desde el año pasado hacen un juego más de toque en el centro del campo y dinámico de los delanteros, que caen a los espacios. Están haciendo las cosas bien, seguro que nos ponen las cosas complicadas, les deseo lo mejor, pero tras nuestro partido. Es importantísimo conseguir la victoria.

¿Lo considera un partido especial por su estancia allí?

Por supuesto, es un partido especial jugar contra un club donde me han tratado siempre bien, tengo muchos amigos, en el campo no hay amigos, cada uno defiende sus intereses, y lo importante para mí es que gane el Valencia CF. Tenemos equipo e ilusión, estamos trabajando bien, no estamos consiguiendo los resultados que todos queremos, pero pronto llegarán las victorias, esperemos que sea el domingo.

A pesar de los resultados en el vestuario reina la calma, porque entrenan bien.

Tenemos que tener esa calma, pero tenemos que ir a morder a por esa victoria que todos estamos deseando. No hay mejor día para lograrla que este domingo frente al Villarreal CF.

El próximo domingo van a estar arropados por más de 850 valencianistas, ¿qué piensa de la afición?

Cada vez que llegamos al campo y vemos el recibimiento de la afición es espectacular, nunca había vivido nada igual, en el partido de la Champions el recibimiento fue muy bueno, la afición estuvo con el equipo los 90 minutos y esperemos darles alegrías pronto. Todos los que estamos en el grupo tenemos que darlo todo por ellos, que tengan un poco de paciencia que los resultados van a llegar, lo vamos a dar todo para ganar este domingo.