Rubén Uría, segundo entrenador del Valencia CF, ha sido el encargado una vez más de dirigir al equipo por la sanción de Marcelino García Toral, que ha visto el encuentro ante la Real Sociedad desde uno de los palcos de Anoeta. El asistente se mostraba muy satisfecho tras conseguir la primera victoria de la temporada a su paso por la sala de prensa del estadio donostiarra.

Por fin, una victoria muy importante para reforzar al equipo.

Ya lo veníamos diciendo, creíamos que el equipo estaba cerca de conseguirla, la línea entre la victoria y el empate es muy cercana, lo vimos el otro día. Hemos estado bien, compitiendo a un nivel alto contra un gran equipo y creo que es merecida.

Ocho cambios en el once, solo tres jugadores se mantenían del partido del Celta. La apuesta por las rotaciones ha salido bien.

Venimos diciendo también que tenemos una plantilla excelente, mucho talento, mucho compromiso y lo han vuelto a demostrar. Cualquier jugador del Valencia CF está capacitado para jugar y en nuestro debe está gestionar los minutos y las cargas. A veces sale bien, otras sale mal, pero cada jugador está capacitado para competir a un nivel alto. Hay que ponerle un diez a todos, incluso a los que nos han ayudado en la segunda parte para mantener el resultado o los que no han jugado.

¿Lo más difícil de conseguir a lo largo de estas últimas semanas ha sido que los jugadores no hayan dejado de creer aunque no se ganara?

Llevamos trabajando en la misma línea desde principio de temporada, han llegado tarde algunos jugadores... Es evidente que el no ganar te puede hacer dudar pero viendo las semanas de trabajo, la unión que hay... No teníamos dudas pero es normal que la gente se preocupe porque el Valencia CF no arrancaba. Hemos ganado a un gran equipo y en un campo muy difícil para cualquier rival.

Supongo que el vestuario se habrá quitado una losa de encima.

El vestuario está feliz, muy contento, igual que el otro día estábamos tristes tras empatar contra el Celta.

¿Cómo valora el partido de Carlos Soler?

Es un gran jugador, va a más, la segunda parte ha estado enorme, igual que sus compañeros. Sigue creciendo y va a seguir creciendo porque tiene un talento enorme, también físicamente... Creo que va a ser un grandísimo futbolista.

¿Qué supone en el plano personal su primera victoria como primer entrenador?

Es anecdótico, la felicidad completa hoy en día es que el Valencia CF esté entre los más alto en la tabla y que la gente que siente el murciélago esté satisfecha con su equipo.

El Valencia CF ha estado acertado en situaciones clave como el penalti.

Esto es fútbol y a veces cae de un lado o de otro la mala fortuna. Nos lo han puesto muy difícil, lo más importante es cómo afrontamos el partido, en la segunda parte tuvimos el control pese a no tener la posesión. Nos hicieron dudar un poquito por su juego directo. Tuvimos ocasiones para sentenciar y el resultado fue ajustado pero merecido.

Por sacar algo negativo, vuelve a costar mucho cerrar el partido. ¿Cómo se puede cambiar eso?

Por unas circunstancias o por otras nos cuesta un poquito cerrar los partidos. Me da la sensación de que el campo se secó un poco con el calor. Cuesta un poco el último pase, la finalización. Lo importante es tener ocasiones, hoy metimos una y pudimos meter alguna más. Los goles van a llegar porque arriba tenemos dinamita.

¿Puede ser el punto de partida necesario para que el equipo comience a remotnar el vuelo?

La Liga está muy apretada, está todo muy ajustado, tenemos una línea trazada y nadie nos va a sacar de ella. Es verdad que sumar tres puntos es diferente, hemos ganado un partido de siete. Este equipo está muy vivo, cuando encadenemos victorias este comienzo, esperamos, será anecdótico.

¿El otro día nos contaba que Marcelino bajó al vestuario para animar al equipo pese al empate, hoy qué les ha dicho a sus jugadores?

Los ha felicitado a todos y está muy contento. Él lo saca todo cuando hay algo y hoy está contento, les ha felicitado en el vestuario al final del partido.