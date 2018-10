¿Ha nacido un nuevo líder en el Valencia CF?

Marcelino lo apuntó en la previa al Manchester-Valencia. «El equipo debe aprender de lo sucedido contra la Juventus». En realidad, el equipo estaba cerca de culminar ese proceso de aprendizaje y así lo plasmó en Old Trafford frente a un oponente de fisionomía y poderío ofensivo parecido al conjunto italiano. El tropiezo del 19 de septiembre con la Juve fue el partido en el que el Valencia se sintió más desbordado, netamente inferior. Marcó un punto de inflexión con una conclusión: mejorar, volver a ser competitivo, pasaba por cerrar la defensa. El grupo necesitaba la aparición de sus líderes para emprender la reacción. José Gayà, uno de los capitanes, fue de los que dio un paso al frente. El carril izquierdo quedó sellado a cal y canto.

Desde entonces, el Valencia CF ha reducido de forma sustancial el número de goles encajados. Entre una colección exagerada de empates, por fin, en Donostia cayó la primera victoria con el añadido del penalti detenido por Neto. La firmeza como bloque quedó confirmada en el partido de Manchester. «Cada partido es un mundo, pero ante la Juve tuvimos muchos problemas en los centros laterales. Nos centraban muy fácil, nos entraban fácil. En Manchester mejoramos las ayudas contra jugadores, te diría, más físicos que los que tiene la Juventus. Te pasaban, los mirabas y eran superiores todos a ti. Con trabajo, sabiendo lo que teníamos que hacer, chocándoles antes? hemos hecho un trabajo defensivo bueno. De la Juve salimos dolidos, ese partidos nos advirtió de todo lo que teníamos que mejorar en defensa», explica el zurdo de Pedreguer.

José Gayà, de 23 años, escenifica la confianza recuperada. Y también la defensa de la camiseta del jugador de casa. El lateral se vio en lances con las 'moles' del United. No paró de subir y bajar la banda, pese a arrastrar problemas en el abductor. Es el factor diferencial de tener la autoestima de vuelta. Gayà ganó duelos y no dudó en chocar con jugadores que le sacaban dos palmos y 20 kilos de peso: Fellaini, Lukaku, Rashford... Incluso, los aficionados del Valencia en Old Trafford observaron como respondía al fornido '9' en la batalla dialéctica o gritaba al chileno Alexis Sánchez para que se levantara tras un encontronazo sin repercusiones. Duelos psicológicos en los que intervino otro jugador criado en casa, como Carlos Soler, que mantuvo la mirada desafiante al francés Pogba. Escenas imposibles hace un par de semanas.

«Los resultados no nos debían apartar de la realidad. Ganas o pierdas, debes analizar fríamente cuál ha sido el nivel», asegura el '14'. Hoy el Valencia se ve repleto de convicción para plantar cara al FC Barcelona el domingo. «Hemos sacado un empate en Old Trafford, sabíamos que no podíamos perder. Salimos claramente reforzados de cara al próximo partido frente al Barça en Mestalla. No va a ser fácil pero ellos tampoco están en su mejor momento y tenemos que aprovecharlo. Va a ser un partido muy complicado, pero necesitamos el apoyo de Mestalla. Eso será clave».

Comprobadas las mejoras en defensa, Gayà añade que ahora «falta estar un poco más acertados en los últimos metros». «Tenemos jugadores de gran calidad y los goles van a llegar». El valenciano ejerce de líder, ha alcanzado la selección absoluta y en Manchester jugó uno de sus mejores encuentros como valencianista. La experiencia de una larga trayectoria, pese a su corta edad, le ha hecho ser una voz autorizada en los momentos de dudas. «En este tiempo nos hemos agarrado al trabajo diario. Cuando no ganas llegan críticas, debíamos estar apartados de eso. Nos ha costado pasar esas últimas semanas, merecíamos más y recibíamos críticas... normal. En ningún momento se nos puede reprochar falta de actitud. Estamos bien porque hemos trabajado duro para salir de esta situación. Mejorar en defensa nos dará grandes cosas. En lo personal, aún tengo cosas que corregir, estoy en ello, para cada día ser mejor».