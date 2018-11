Esta es la opinión de Kempes sobre el Valencia

Mario Alberto Kempes tiene las cosas muy claras. El que fuera estrella del Valencia CF siempre ha estado muy ligado al club desde que colgó las botas y de vez en cuando opina sobre la actualidad del equipo. Cuando lo hace, el valencianismo escucha.

En dos tuits, 'el Matador' dejó claro que es momento de estar con el equipo y no cargar contra él, así como quiso mostrar su apoyo al entrenador con una última frase sentenciadora. Estos son sus dos comentarios:

1- A pesar de que hace mucho que no escribo del Valencia siempre sigo cada partido, y sí es verdad que no se está jugando bien, que los resultados no se están dando, solo espero que esto sea un bache y lo único que deseo es que pase pronto y que vuelvan los buenos resultados. Amunt!

2- La planificación a principio de temporada fue buena y se esperaba un Valencia más competitivo. La solución no pasa por quejarse, sino apoyar ahora que el equipo nos necesita y esperar que esta racha negativa pase lo más rápido posible. ¡No es momento de cambios!