El Elche anuncia que su primer fichaje será Nacho Gil

Diego García, presidente del Elche, y Jorge Cordero, director deportivo del club ilicitano, han anunciado este martes que el primer refuerzo del equipo en el próximo mercado de invierno será el del extremo Nacho Gil, quien ya lleva varios meses entrenando con el equipo. El jugador del Valencia CF se incorporó a la plantilla ilicitana a pesado mes de septiembre, ya que el club no tenía capacidad para aumentar su límite salarial, y se acordó que entrenaría con el resto de la plantilla hasta la llegada del mercado invernal si el club lograba disponer de más recursos.

García anunció que el Elche tendrá "margen" para fichar, por lo que el primer fichaje será "Nacho Gil", formado en la cantera del Valencia y que la pasada temporada estuvo cedido en la UD Las Palmas. Cordero confirmó que ya ha empezado el "papeleo" con el jugador y su representante para cerrar la operación y quiso dar las "gracias" a Mateu Alemany, director general del Valencia CF, por su colaboración en una operación que deseó "se pueda plasmar cuanto antes".

El director deportivo explicó que le gustaría incorporar un refuerzo por puesto, si bien preció que el mercado de invierno es complejo. "No renunciamos a nada dentro del límite salarial", explicó.

Cordero confirmó que las negociaciones para la renovación del colombiano Neyder Lozano, cuyo contrato concluye el próximo 30 de junio, siguen paradas, aunque confió en que pueda llevarse a cabo, si bien matizó que todos deben poner de su parte.

En cuanto a las salidas, Cordero recordó que en el mercado de invierno suelen abandonar la plantilla aquellos jugadores con menos minutos disputados, pero evitó dar nombres para no interferir en la dinámica del equipo mientras hay partidos de competición. "Las cosas con calma. Nos han llamado numerosos equipos, pero no me gusta mezclar salidas cuando aún tenemos partidos y podemos necesitar a los jugadores", concluyó.