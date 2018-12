Esta es la decisión de Kevin Gameiro sobre su futuro

Kevin Gameiro es un de los dos delanteros que intenta sacar el Valencia CF en este mercado invernal. El otro es el belga Michy Batshuayi. El club de Mestalla quiere remodelar el ataque y tiene, como planteamiento teórico sacar a los dos, y fichar a otros dos. A poco que se han asomado al mercado los dirigentes valencianistas han asumido que sacar a los dos para fichar otros dos es muy complicado, sobre todo porque no pueden dar un paso en falso, es decir, no pueden sacar hoy a los dos si no tiene asegurados otros dos delanteros. Por no recordar que tampoco son fáciles las salidas de ambos futbolistas y que encontrar recambios ahora en el mercado es más complicado porque hay menos tiempo para trabajar y planificar.

Si acaso, la de Batshuayi es más sencilla porque está cedido por el Chelsea. Por el delantero belga han preguntado ya varios equipos como el Cristal Palace, la Roma, el Mónaco o el Milan. Si en el Valencia CF no va a jugar, el Chelsea es el principal interesado en que vaya a otro equipo donde se pueda revalirozar. En lo que respecta a Gameiro, el Valencia CF pagó este verano 16 millones de euros por él y lo fichó para las próximas tres temporadas, es decir, tiene contrato hasta junio de 2021. A ello se añade que el futbolista ya tiene 31 años, por lo tanto, las condiciones de la operación son complicadas. En otras palabras, ¿está dispuesto el Valencia CF a perder dinero en la operación? O mejor dicho, ¿cuánto dinero está dispuesto a perder?

Sea como sea, la realidad es que en una entrevista concedida a este periódico, el entrenador del Valencia CF ha admitido que el club se equivocó en la contratación de ambos futbolistas, que es mucho admitir, pero desliza también que todavía no les ha comunicado sus intenciones, al menos a Gameiro. «A día de hoy tenemos que asumir todos que el cambio de nivel que esperábamos dar para esta temporada en la que sabíamos que había una exigencia de competición altísima, tenemos que asumir que no hemos acertado, hasta día de hoy. De todas formas, los balances siempre se hacen al final, pero ahora mismo, no reconocer eso, es no ser sinceros».



Apostó fuerte en verano

Por ello, porque nadie le ha dicho que no se cuenta con él, el delantero francés no se plantea salir del Valencia en este mercado invernal. Gameiro es el primero que hace autocrítica y sabe que su rendimiento no está al nivel que se esperaba en verano, pero no tira la toalla. El Valencia apostó por él pensando que la adaptación sería rápida y el futbolista asume que le está costando más de lo que él mismo esperaba, pero tiene claro que su objetivo es seguir en el Valencia CF y triunfar. No en vano, apostó fuerte el pasado verano para poder fichar por el conjunto de Mestalla hasta el punto que renunció a dinero, es decir, Gameiro gana menos dinero en el Valencia que en el Atlético y hasta podría haber aceptado otras ofertas más jugosas en el aspecto económico. Además, se enfrentó abiertamente al Atlético de Madrid y a Simeone, y llegó a plantarse para que el club colchonero aceptara traspasarlo al equipo blanquinegro y rechazara otras ofertas.

El delantero galo es consciente de que su rendimiento no está siendo el adecuado y no se conforma, pero hay otra realidad, y es que de los cuatro partidos que ha ganado el Valencia CF en la Liga, él ha participado de manera activa en tres. Marcó el gol del 0-1 en Anoeta, provocó el penalti que Parejo transformó en el único tanto ante el Getafe, y marcó el tercer gol de la victoria por 3-0 en Mestalla ante el Rayo.