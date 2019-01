¿Aprueba Murillo en su debut con el FC Barcelona?

El ex jugador del Valencia CF, Jeison Murillo, debutó este jueves con su nuevo equipo, el FC Barcelona. Fue en el partido de Copa del Rey que el conjunto catalán perdió en València ante el Levante UD por 2-1, un marcador que pudo haber sido diferente ya que los granotas llegaron a tener en botas de Morales el 3-0. En los minutos finales el Barça hizo el 2-1 de penalti, un gol que le mete de lleno en la eliminatoria ya que todavía falta el partido de vuelta que se disputa en el Camp Nou.

La prensa de Barcelona ha analizado el primer partido de Murillo con la camiseta a azulgrana con titulares como este de Mundo Deportivo: "Buen debut de Murillo ante la adversidad en una zaga inédita", o este otro de SPORT: "Debut complicado de Murillo". No era un buen día para debutar porque Valverde alineó una defensa inédita con dos canteranos, el lateral izquierdo Miranda y el central Chumi, además de Murillo que apenas es un recién llegado. Semedo fue el lateral derecho. Sin Piqué, Messi o Luis Suárez, el Levante superó claramente al Barça y esto mediatiza los análisis sobre el juego del colombiano. "No era la noche más propicia para debutar y eso le pasó factura al colombiano en su estreno" dice SPORT, que añade frases como estas: "Entre que se vio inmerso en un once experimental, con una defensa inédita junto a Semedo, Chumi y Juan Miranda, y el madrugador gol de Cobaco para el Levante, Murillo afrontó un examen muy exigente del que intentó salir airoso como pudo. El colombiano fue expeditivo en la anticipación, pero se vio superado por la falta de conjunción de la zaga. Instalado en la posición de central derecho que ocupa Piqué, salió en la foto del 2-0, ya que Borja Mayoral coló su remate entre sus piernas. También se le vio poca fluidez a la hora de sacar el balón. Y ese, quizá vaya a ser su mayor problema para afianzarse en el Barça".

Por su parte, Mundo Deportivo, es más benévolo con él: "El colombiano se vio inmerso en el mal inicio del Barça pero tiró de experiencia y carácter para evitar que el desaguisado fuera mayor asumiendo la responsabilidad para ir al corte, como cuando obstaculizó el remate a bocajarro de Boateng lanzándose al suelo en el 12' con 1-0 en contra. Poco después, no pudo evitar el tanto de Borja Mayoral, que escondió bien el balón ante la oposición de Murillo antes de rematar cruzado ante Cillessen. Fue quien más balones largos buenos (9) envió y el mejor en anticipaciones (3). Acabó el primer tiempo sin perder un balón demostrando concentración en un escenario adverso. Al cuarto de hora del segundo le acompañó Lenglet, que salió por Chumi, y se sintió más arropado jugando más de cara aunque tuvo tiempo para quitar la bola a Mayoral en el 80' en el área chica".

En rueda de prensa, el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, elogió al futbolista colombiano: "Estoy contento con Murillo, tiene experiencia y sabe afrontar ese tipo de partidos".

