"No pasaba por un buen momento, este gol me da autoconfianza"

Ferran Torres ha sido el factor desequilibrante en el partido de Copa contra el Sporting de Gijón. La contribución del de Foios ha sido clave para darle la vuelta a la eliminatoria tras la derrota en El Molinón y ha redondeado su actuación con un gran gol. Estas son sus declaraciones tras el encuentro:

El equipo tenía que ser efectivo en un momento en el que había que ganar.

Sí, no hemos empezado a nuestro máximo nivel la primera parte y en el descanso el míster nos ha dicho qué teníamos que hacer para que pasara lo que ha pasado, eso se ha reflejado y hemos ganado.

Doblete de Santi Mina y gol de Ferran Torres. Tres goles en el marcador.

Sí, marcar goles sirve para superar una eliminatoria que se nos había puesto cuesta arriba y también para coger confianza, estoy muy contento por marcar mi primer gol.

Al final del partido te has quedado tendido en el césped, exhausto después de una gran segunda mitad.

La verdad es que he corrido mucho durante el partido, era una mezcla de felicidad y de cansancio al acabar el partido.

¿Qué se siente al marcar el primer gol en partido oficial con la camiseta del Valencia CF?

Una explosión de algría, no pasaba por un buen momento, me ha dado autoconfianza. El valencia es un grandísimo equipo aunque no estamos metiendo goles este año. La Copa es muy bonita y vamos a luchar para estar en la final e intentar ganarla.