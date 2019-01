Su opinión sobre el Getafe, el partido, la agresión a Kang In... Marcelino responde

Marcelino García Toral habló para los medios de comunicación en Getafe después de la derrota frente a los de Bordalás. El técnico asturiano fue cuestionado por sus opiniones sobre el tipo de juego del rival, la agresión sufrida por Kang In en la que no quiso entrar el VAR...

¿Qué explicación da a la imagen que ha dado el equipo? Ha salido muy bien pero ha sido un equipo inoperante hasta el minuto 25.

Sí, coincido en que hemos tenido 25 minutos muy buenos, luego no hemos sido capaces de dominar primera y segunda jugada, hemos sufrido porque no hemos sido capaces de tener continuidad en el juego, nos generaron situaciones de peligro y a partir de ahí ganamos pocos duelos, perdimos el centro del campo y generamos muy poco peligro. En el segundo tiempo apenas había continuidad en el juego, el rival aprovechó un centro lateral en una situación en la que hicimos un uno contra uno, no defendimos bien esa acción y prácticamente materializaron la única ocasión que tuvieron en el segundo tiempo.

¿Ha jugado el Getafe al límite del reglamento? ¿Qué le parecen los cánticos contra usted?

Sí, como siempre. Los repeto.

Ha habido tensión entre los banquillos, ¿Bordalás le ha llegado a saludar? En el gol se ve a un miembro Getafe haciendo el gesto de llorar...

¿Tengo que responder yo a esa pregunta? Si me ha saludado pregúntaselo a él.

¿Tiene algo en contra del Getafe?

Qué voy a tener yo encontra del Getafe... Yo expongo hechos, no interpretaciones. Esa es la diferencia. Cuando hago interpretaciones, se podría entender que tengo algo encontra del Getafe pero no es así, expongo hechos y los hechos no los mueve nadie. ¿Por qué recogéis una parte de mi declaración?, ¿para generar conflicto entre dos entrenadores o dos equipos? A partir de ahí también dije cosas del Getafe y no son todas negativas. Leed, leed. Vengo a Getafe a jugar en un campo excelente como hoy, encantado. Ganan, les doy la enhorabuena. Algunos, no sé por qué, quieren hacer un debate. No estoy en esa pelea.

¿Qué cambiaría para ganar el partido?

Tendríamos que jugar como en los primeros treinta minutos, pero con más finalización, ser constantes durante noventa minutos y tener acierto. Son el segundo equpo que menos encaja de Primera en 20 jornadas, nos van a exigir muchísimo en ataque, precisión, atrevimiento, profundidad y acierto. La eliminatoria está complicada.

El apoyo de la afición para la vuelta...

Vamos a recuperarnos del esfuerzo de hoy y a pensar en el partido del Villareal que es muy improtante para nosotros, muy muy importante y después ya pensaremos en la eliminatoria de Copa. Tenemos que pedirle a la afición que nos ayude ante el Villarreal y después intentraremos ofrecerle un juego y un esfuerzo para que las cosas se den. Mestalla a favor del equipo es un plus para nosotros.

¿Cómo está Gameiro?, ¿estaba pactado el cambio de Mina por Rodrigo?

Por un lado Kevin tiene un golpe muy fuerte que le ha impedido seguir en la zona del tobillo. Los médicos lo valorarán y veremos cuándo está disponible en función de cómo evolucione. Tiene un dolor intenso. El cambio estaba previsto, tenemos que economizar esfuerzos, tenemos pocos efectivos en ataque y lesiones de jugadores improtantes. Después de la Copa sigue LaLiga, viene la Europa League... sigue todo. Tenemos que utilizar a todos los jugadores, ese es el motivo.

Ha tenido en algún momento intención de cambiar algo en el cento del campo y la lesión de Gameiro le ha cambiado los planes?, ¿por qué Cheryshev en punta y Kang In en la banda?

En el cento del campo podíamos haber variado un futbolista, pero repito que nuestra idea era ya que no teníamos control del juego porque el balón era un balón aéreo para aquí, una disputa para allá... no éramos capaces de imponernos y queríamos dar ventaja en ataque en situaciones que pudieran darse de dos contra dos. Tuvimos una acción y era lo que intentabamos buscar.

¿Qué le ha parecido el partido de Cheryshev?

Ha entrado con mucho ímpetu, ha tirado muchos desmarques, el partido era complicado, siempre es complicado cuando tienes poco balón y ha trabajado bien, sacrificándose, generando peligro...

¿Cómo afrontan la vuelta?

Si perdemos uno a cero tenemos que meter uno para igualar, dos para ganar y si nos hacen otro, pues tres. Las cuentas son muy fáciles.

Se ha generado una tángana por posible agresión a Kang In.

No hemos comentado... no lo he visto desde mi posición.