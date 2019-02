Marcelino explota contra el VAR

Marcelino García Toral se mostró contrariado por el resultado cosechado este domingo frente al Espanyol y no dudó en cargar contra el VAR por escatimarle un penalti cometido sobre Wass y no dudó en señalar a LaLiga por unos horarios en los que se ha colocado al Valencia CF casi como norma. Estas fueron sus palabras:

Al Valencia CF le han guindado un penalti en una acción sobre Wass. ¿Cómo lo ha visto?

No he visto la jugada, que yo sepa los fueras de juego no los revisa el VAR. Si hay penalti o no... No lo he visto pero si no hay fuera de juego no tengo ninguna explicación. El VAR empezó muy bien pero esta semana ves cosas que te extrañan un poco. Toda experiencia nueva necesita una mejora pero si no hay fuera de juego y es penalti esta semana no ha actuado de forma correcta.

Duele perder puntos en casa como ha ocurrido en estos dos últimos empates.

Duele muchísimo y duele mucho más viendo el desarrollo de ambos partidos. Muchísimo. Hay situaciones inexplicables, lo que nos está sucediendo en LaLiga es inexplicable. Vale que un día u otro no aciertes pero llevamos 9 empates en casa algunos de ellos mereciendo golear y tienes que ver como el equipo rival tira desde fuera del área un tiro en el minuto 70, no llega más al área, nosotros tenemos ocasiones clara, defiende con nueve, el balón pasea por su línea defensiva y no somos capaces para meter gol. En ocho días vimos dos partidos absolutamente iguales, con un problema que es evidente y que nos impide sumar de tres en tres. ¿Cuántos goles no acertamos como el de Parejo hoy? ¡Remates a cinco metros! El balón no quiere entrar. Solo puedo estar orgulloso del trabajo de mis jugadores. Desgraciadamente no finalizamos y fastidia porque es difícil de explicar por qué nos ocurre esto.

A Guedes se le ve desesperado y a veces perjudica algunas llegadas.

Eso es algo generalizado, sabemos de la importancia del patido, vemos que tenemos ocasiones, llegadas... Incluso por precipitación no hacemos más peligro en algunas acciones y esto va aumentando en la medida qu epasan los minutos y se transfiere a otros jugadores de ataque. Quieres llegar al gol, no llega y cada vez quedan menos minutos...No puedo pedirles nada más a los futbolistas porque la superioridad sobre el rival es manifiesta, el rival no te genera nada, tenemos ocasiones pero no las materializamos. Una vez más, y van muchas, no somos capaces de transformar el dominio y la superioridad sobre el rival en resltados favorables. De los últimos cuatro partidos en casa cosechamos tres empates. Lo lógico hubiera sido ganar los tres. ¿Cómo no podemos ganar ninguno? Hay que seguir trabajando, insistiendo y acertar.

¿Puede ser que el césped estuviera seco y lento?

Llevamos de 24 partidos diez jugando a las 16:15. Por la noche el balón va más rápido y no nos tocan a nosotros pero esto son los horarios televisivos. Me da la sensación de que el campo se pone lento, es lógico, pero no quiero utilizarlo como una excusa. El campo está igual para los dos, intentamos regarlo lo máximo posible para que esté lo mejor. Tenemos un responsable que es un fenómeno. Regamos antes del partido y al descanso, estamos todo el rato regando.

¿Les queda claro el funcionamiento del VAR?

La pregunta es si lo entienden ellos el funcionamiento del VAR, no a nosotros. El VAR ha quedado para los goles en fuera de juego, todo lo demás se ha ido perdiendo en las acciones de penalti y demás. No he visto la jugada pero si no ha sido fuera de juego y ha sido penalti y se ha sacado el balón fuera de juego algo pasa, algo ha fallado. No lo sé porque no lo he visto y además no tiene solución. Repito, la pregunta es si ellos lo están entendiendo bien en base a lo que nos explicaron a nosotros: penaltis, goles, expulsiones y cambio de identidad.

¿Tiene la sensación de que cuando se revierta la eficacia el equipo se cogerá a la cuarta plaza?

Lo único que no enteindo es que llevemos nueve empates en casa, no lo entiendo y como no tengo una explicación no la puedo dar. Se me va. Contra el Barça, el Atleti, el Betis... Todos esos bien, a veces no mereces más pero en estos últimos partidos: Celta, Leganés, Valladolid, hoy, Real Sociedad, Girona... Tenemos que seguir trabajando, confiamos en todos los jugadores ofensivos, hay otros partidos que tenemos más efectividad pero aquí en casa vamos a tener que echar ajos en las porterías para tener más efectividad, necesitamos una solución porque sin goles no hay victorias. ¿Qué puedo pedirles yo a mis futbolistas? Es que el rival no te supera. Se te queda cara de no entender la situación.

El equipo está cerca de Europa, aun así.

Los goles pasan, llegaron, ahora se van. Nos cuesta marcar en casa, salvo el día del Villarreal. Son siutaciones que se dan en el fútbol, hay que mirar hacia adelante, dominar más, tirar más y meter goles. Todo lo demás el equipo lo hace bien. Estamos satisfechos del nivel competitivo del equipo. Veo un equipo muy superior al otro repetidamente, los entrenadores se van de aquí contentos con el empate. Es así... Vamos a Leganés a intentar ganar, no nos da tiempo a pensar mucho teniendo un partido cada tres días.

¿Qué se puede hacer para mejorar el uso del VAR?

Utilizarlo. Hay que utilizarlo y ahora no se utiliza. He visto antes de la acción nuestra tres acciones en tres partidos diferentes que son para analizar, tres. Todos las hemos visto. Dos penaltis y un gol. Hay que utilizarlo. ¿Quién da la información para que se utilice? El que está viendo las imágenes. Si hoy no fue fuera de juego... Quiero pensar que es fuera de juego.

Tenemos muchas cosas positivas pero tenemos un hándicap importante, estamos muy satisfechos de la rapidísima adaptación de estos dos jugadores al equipo. Tenemos bajas, competimos cada tres días, no se pierde el gen ganador, su actitud, su juego... Va con un plan a muerte, es superior en la mayoría de los casos... No me gustaría llegar aquí y decir que mal jugamos hoy y no merecimos ganar pero el titular que tenemos todos en la cabeza es 'otros dos puntos que se le escapan al Valencia CF'.

¿Cómo está Cheryshev?

Una patada que no fue ni falta le ha producido una lesión en la parte externa del tobillo y que le hizo acabar renqueante. Esperaremos pero en principio es un golpe en el tobillo izquierdo, lado externo.