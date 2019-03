Getafe, VAR, Gameiro, Kang In, Bordalás... Marcelino habla de todo tras el partido

Marcelino García Toral lamentó una nueva oportunidad de lograr una victoria en casa que hubiera supuesto un importante empujón de cara a alcanzar la cuarta plaza de LaLiga. Estas fueron sus palabras:

Es un día en el que pocos peros se le pueden poner al equipo. ¿Qué valoración hace del partido?

No ha habido mucha diferencia entre este partido, el de la Real, el Espanyol... Hemos sido muy superiores pero el fútbol es eficacia, es gol y eso determina los resultados. En LaLiga parece ser que no tenemos la efectividad necesaria para culminar una absoluta superioridad sobre el rival y transformarla en goles y una victoria. Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo, después de dos meses y medio compitiendo tres veces a la semana estos jugadores se han comido al rival. Es una pena que por el VAR y por la falta de acierto no hayamos ganado un partido en el que el rival no nos generó nada. Era un partido muy importante.

En los primeros 45 minutos el Getafe le ha puesto en problemas. ¿Con este resultado es complejo darle la vuelta a la situación?

Es difícil que en esta liga juguemos noventa minutos al nivel de los segundos 45 pero es cierto que el rival utiliza un juego largo, te obliga a iniciar, siempre está fresco. Nos faltó profundidad y finalización al principio pero tuvimos jugadas de peligro, tuvimos un palo, el juego fue muy parado, constantes interrupciones... 21 faltas más otras tantas que se produjeron... El Getafe te condiciona mucho el juego, defiende muy bueno, está organizado y es cuestión de ir madurando el partido. Hemos tenido una superioridad clara en la segunda parte, si demostramos esa superioridad sobre el cuarto clasificado todo hace indicar que nosotros y otros muchos equipo lucharemos por cuarta, quinta y sexta plaza porque se ve que está todo muy juntito y es muy difícil ganar. Estamos pagando no ir mejor clasificados por la cantidad de empates cosechados en casa. Los empates nos merman en la suma pero no puedo pedirles más. Viendo nuestro nivel, la igualdad que existe y cómo hemos jugado renunciar a luchar por la cuarta posición es imposible que lo hagamos. Venimos mostrando un nivel muy alto, es una lástima no haber transformado las ocasiones en gol pero con el juego, la actitud y la mentalidad de este equipo si no tenemos lesionados estaremos en la lucha y le pido a la afición que nos ayude.

A Gameiro se le ha visto enfadado. ¿Qué ha pasado?

¿Acaba satisfecho con la actuación arbitral?

No tengo nada que decir del árbitro, tendría situaciones de acierto, desacierto, como todos. Podrían procurar que se jugaran más minutos, eso depende del árbitro, me pareció que el tiempo añadido fue excesivamente poco para las interrupciones que hubo. Se jugó muy poco.

¿Es el partido de Sevilla decisivo?

Me vas a dejar descansar, por favor. Déjame unos días, no pensar en el partido ante el Sevilla. Naturalmente que es importante, todos jugamos contra todos, hay cortas distancias, todos te pueden sorprender... Todos los partidos son importantes y decisivos. Vamos a intentar olvidarnos del fútbol, estos jugadores se tienen merecido vivir la fiesta de la ciudad dos o tres días y a la vuelta seguiremos a full, no queda otra. Quedan dos meses de competición para ir a por todas.

Guedes va a más cada partido. ¿Cómo lo ve?

Bien, es lo lógico, es un futbolista con capacidad, ambición y que viene de mucho tiempo lesionado. Todos queríamos que en el primer partido marcara dos goles y fuera el mejor pero hay que darle al sentido del juego y del rendimiento un tiempo. Es un jugador que viene fresco física y mentalmente. Con la lesión y el paso de las semanas todo hace indicar que vamos a ver al mejor Guedes en el tramo definitivo de la competición.

¿Qué debe mejorar Kang In Lee? ¿Qué le parece que vaya a la selección?

Hace tiempo que sé de que vaya a esta convocatoria con Corea, bastante tiempo, era una posibilidad en un porcentaje muy alto. Es un jugador de la plantilla como he explicado tantas veces, tenemos muchos jugadores de banda, no tenemos lesionados en esa zona del campo y nos están ofreciendo mucho mucho rendimiento. Todo es un proceso. Lo importante es su mentalidad, su capacidad y con su progresión va a demostrar el futbolista que es.

¿Ha habido saludo con Bordalás?

Me pasó lo mismo que en Getafe, salí tarde.