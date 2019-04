¿Fichará el Valencia CF a Cheryshev? Habla el jugador

Denis Cheryshev se ha convertido en uno de los jugadores importantes del Valencia de Marcelino a pesar de la competencia directa de Gonçalo Guedes. El internacional ruso está rindiendo a un nivel alto esta temporada y se siente muy «a gusto» en el club. Tanto que no le importaría nada continuar su carrera en la entidad de Mestalla durante los próximos años. La intención del futbolista parece clara. Así la dejaba entrever en SUPER a la finalización del partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Eso sí, el futuro no depende de él. El Valencia se guardó una posibilidad no obligatoria de quedarse con el jugador por siete millones de euros al final de la campaña que tendrá que decidir si la ejecuta o no. «Yo estoy a gusto, estoy contento aquí. Ya sacaremos conclusiones a final de la temporada, creo que es algo que no depende de mí exclusivamente. Cuando llegue el momento, pues ya lo pensaremos. Si por mí fuera, está claro que yo estoy muy a gusto. Ahora mismo yo lo único que quiero que el equipo siga en esta línea, que lleguemos lo más lejos posible en Europa, afrontar este tramo final de la Liga con la máxima ilusión y ya pensaremos en la final de Copa también».

Al ruso está claro que le gustaría quedarse, pero por su cabeza solo pasa el final de la temporada. Para Denis, la victoria contra el Sevilla fue el mejor primera paso posible para encarar el tramo final. «Para nosotros tres puntos importantísimos, creo que hemos tenido nuestras ocasiones, creo que podríamos haberles hecho más daño. En el segundo tiempo como es lógico, el Sevilla apretó, creo que ellos pusieron la carne en el asador, pero estuvimos sólidos y nos hemos llevado tres puntos creo que merecidos». La victoria en Nervión sabe casi a seis puntos de cara al objetivo Champions, pero lo importante «es lo que viene». «Era importantísimo ganar para nosotros, es una victoria vital para nuestras aspiraciones, pero queda mucho, muchos partidos y tenemos que seguir peleando. Está claro que contra el Sevilla era importante pero lo que viene, aún más», afirmó.

El Valencia, a solo tres puntos de la cuarta plaza, se encuentra en una privilegiada situación en la tabla que hace tres meses hubiera firmado sin ningún tipo de dudas. «Quizás hace tres meses lo hubiésemos firmado, pero ahora mismo tenemos que aspirar a más, tenemos que seguir peleando, seguir estando juntos porque queda lo más bonito y lo más importante». El ruso, eso sí, sabe que esto va «por rachas» y que no pueden bajar la guardia ni relajarse. Hacerlo sería un error. «Nosotros estamos ahora en una dinámica positiva, pero lo único que queremos es continuarla. Tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, viene un rival duro como es el Real Madrid y bueno, ya pensaremos en lo que venga».

Una de las claves de la reacción del equipo y de la racha de 16 partidos consecutivos sin perder es la defensa. «Está claro que cuando encajamos poco o no encajamos, el equipo se está mostrando sólido y siempre que hacemos un gol, tenemos muchas posibilidades de ganar, está claro», admitía.



La Final

La final de la Copa del Rey está en el horizonte, pero ni Marcelino ni la plantilla quiere que les despiste de los objetivos. «nosotros siempre le hacemos caso al míster, le está dando muchísima importancia a la Liga, en la final de Copa ya pensaremos en ella cuando toque, pero ahora mismo s queremos jugar en Europa el año que viene tenemos que dar lo máximo y aspirar a lo máximo en estos partidos», acabó.