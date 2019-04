Jony, alternativa del Valencia CF para la banda izquierda

El Valencia CF trabaja contra el reloj para tener la planificación del equipo muy adelantada cuando llegue el mes de enero y una de las posiciones que tiene que dejar atada es la banda izquierda del centro del campo. El titular para este puesto es el ruso Denis Cheryshev, pero es un futbolista que está cedido por el Villarreal CF. El jugador ruso se perderá lo que falta de temporada por una lesión en la rodilla pero estará en perfectas condiciones para cuando comience la temporada por lo que esta lesión no afectará a las intenciones del club de Mestalla de ficharlo. Marcelino quiere al ruso, cuyo fichaje costaría siete millones de euros, pero no es la única opción que maneja el club valencianista.

Jony Rodríguez está en el foco y promete ser protagonista. El extremo del Alavés es una de las opciones que el Valencia CF ha trabajado y tiene madurando para reforzar la banda izquierda. El futbolista cuadra en el regimen deportivo que está impulsando el club y sus cualidades se ajustan al perfil trazado por Longoria. Jony gusta –mucho– y en el club entienden que la operación advierte forma de dentellada de mercado. En este momento, maniobrar con inteligencia y medir los tiempos con acierto puede marcar la diferencia. Jony pertenece al Málaga (contrato hasta junio de 2020); en Mendizorrotza ha jugado como cedido. Aquí está la clave y el nudo. Si el Málaga no sube a Primera, el extremo quedará libre. La oportunidad es única. Si el Málaga asciende, toca negociar con Al Thani. La posición de los responsables de la entidad costasoleña es clara: hacer caja, rascar lo máximo posible después de un curso de revalorización a todos los niveles. Jony interesa, pero la acción advierte distintos obstáculos. Los acontecimientos tienen que acompañar.

Al Thani y la pasta. Consciente de la situación, el Alavés intentó hacerse con Jony en propiedad el pasado mercado de invierno. Gran golpeo, uno contra uno, asistencias de gol –sobre todo– y el carácter del extremo clásico. La dirección deportiva del club babazorro quiso anticipar la jugada, hubo acuerdo entre las partes y las cantidades se movieron sobre los dos millones de euros, pero el jeque quebró el movimiento. En redes sociales se hizo notar. «Estoy esperando su respuesta. El jugador y el agente saben muy bien que por mi parte está todo muy claro», publicó. Todo quedó en el aire. Hace un par de semanas, Jony habló de su futuro y comprometió su palabra, en parte. «Me gustaría seguir aquí, pero no depende al cien por cien de mí. Las negociaciones iban por buen camino y a última hora no se llegó a un acuerdo. Habrá que esperar a final de temporada para ver si sigo aquí o si tengo que volver a Málaga», aseguró. Ese es otro de los obstáculos. El Alavés apuesta por Jony y Jony es estrella en Mendizorrotza, pero... el Valencia CF es otra dimensión.



Opción en 'stand by'

El mercado tiene que hacer su parte con las piezas del rompecabezas. Abelardo, por ejemplo, no va a seguir entrenando al Alavés. No es una cuestión sin importancia. El Pitu es el entrenador que ha revitalizado la carrera de Jony. Volaron juntos en el Sporting y han volado juntos en el Alavés. Al Málaga llegó libre en el verano de 2016 después de ser una de las sensaciones de LaLiga, pero no funcionó. Allí no se plantea volver. La acción del Valencia CF fue directa, pero se ha frenado. Está en pausa. Eso sí, su cotización sube: sólo Messi (13) y Pablo Sarabia (11) llevan más asistencias.



Encaja en el proyecto

Un extremo maduro, un jugador hecho (camino de los 28 años), de calidad contrastada en el fútbol español, capaz de moverse en torno a los cinco goles y las nueve asistencias. Así va Jony en el Alavés y no es la primera vez que firma estos números, pero su asiento había quedado interrumpido por su paso frustrado por La Rosaleda. El contexto cuenta. En su mejor versión aporta regate, protagonismo en las acciones a balón parado gracias a su buen pie, llegada y centro. Todo eso a coste cero o a bajo precio. Longoria valora al futbolista y ha metido el bisturí. ¿Cheryshev? Nada cambia, el ruso se mantiene como prioridad de Marcelino para la banda izquierda. Jony es una opción abierta por el club por la relación calidad-precio, pero no se neutralizan, incluso podrían ser compatibles. ¿Guedes? Podría contar directamente como delantero para la temporada 2019/ 2020.