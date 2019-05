Marcelino pide "goles, goles, goles, goles, goles, goles y goles"

Faltan dos días para la 'final' por la Champions en Valladolid y a pesar de que la situación del conjunto pucelano puede invitar a la relajación Marcelino y la plantilla afrontan el partido con la máxima exigencia. Hay que rematar la faena y la intensidad se palpa en el ambiente. El asturiano, de hecho, pedía precisión y goles a los suyos en el entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva de Paterna. Después de casi 60 partidos las piernas no funcionan como a principio de temporada y la situación exige la mayor eficacia posible "Eso es Rodrigo, goles, goles, goles, goles, goles, goles, goles, goles"! Hasta ocho veces.

Más claro, agua. "¡No puedo fallar ni uno!", insistía el técnico, que dejaba claro a los suyos que "si fallamos es que no hay el nivel de atención correcto... No fallo, no fallo, siempre acierto". El Valencia CF ha ensayado el ataque rápido por las bandas y la finalización, dos facetas que recaen sobre los delanteros y los jugadores de banda. "Jugadores de banda el último pase es el gol, venga un buen centro para que meta gol", demandaba el asturiano, que, del mismo modo, no permitía ningún fallo en la salida: "Vamos Diakha, que es un pase a cinco metros". Si alguien espera que el Valencia CF salga a verlas venir en Pucela se puede ir olvidando.

En el entrenamiento de este jueves Kondogbia vuelto a demostrar que avanza a pasos agigantados en su recuperación y este viernes, en función de sus sensaciones, se decidirá de forma conjunta con el cuerpo técnico y el 'staff' médico si entrará en la convocatoria para el partido ante el Valladolid. El que tiene más complicado estar es Ezequiel Garay, que arrastra desde el martes una dolencia en el muslo y sigue sin trabajar con sus compañeros. No se van a acometer riesgos y se le espera para la final de Copa. Por último, y a modo de anécdota, Pako Ayestaran ha vuelto a hacer acto de presencia en el entrenamiento del conjunto valencianista como ya ocurriera en la jornada del miércoles.