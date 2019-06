¿Qué planes tiene Piccini?

Cristiano Piccini tiene claro que quiere seguir en el Valencia CF. El lateral derecho italiano sabe que cuenta con la total confianza de Marcelino y además es feliz y está encantado tanto en el club como en la ciudad, donde se ha adaptado a la perfección. Su idea de quedarse en Valencia está tan clara que ya tiene prevista la compra de una casa aquí, tal y como han señalado a SUPER fuentes cercanas al jugador en la ciudad. Además, le gusta la idea de que sea su ciudad de residencia una vez finalice su carrera como futbolista. El lateral italiano aterrizó este verano en el club de Mestalla generando muchas dudas en torno a su fichaje. La contratación de un lateral derecho era más que necesaria con las salidas de Montoya y Nacho Vidal, sin embargo, la opción del italiano no era la primera que barajaba el Valencia, pero sí de las mejores en cuanto a calidad-precio. Un jugador de poco renombre y que venía de jugar en el Betis y en el Sporting de Lisboa no era el fichaje que más entusiasmo despertaba en la afición. Sus buenas actuaciones en pretemporada despertaron los halagos de muchos y la sensación de que tras Barragán y Montoya, al fin se dejaba atrás de una vez por todas el problema en el lateral derecho. Sin embargo la temporada comenzó y las sensaciones que dejaba el italiano sobre el campo no eran nada esperanzadoras, hasta el punto en el que Marcelino llegó a probar otras opciones en esa posición como Daniel Wass -la alternativa que mejor le ha salido hasta el momento- o Rúben Vezo.

Sin embargo, pese a su mal comienzo, el italiano logró remontar el vuelo y se vió al mejor Piccini en varios momentos de la temporada. El jugador ha sabido tener una fuerza mental para revertir su mal inicio, el cual hizo aumentar las dudas que ya despertó su fichaje. Con el paso de los partidos, Piccini fue recuperando el nivel mostrado en el Sporting de Lisboa y el que hizo al club de Mestalla poner sus ojos en él. El punto de inflexión llegó en el partido ante el Huesca en Mestalla, donde un gol del italiano en el descuento daba la victoria al Valencia en el último instante, dejando una de las imágenes icónicas de la temporada. Sus buenas actuaciones le valieron para ser llamado por primera vez con la 'azzurra' a sus 26 años.

Esta temporada ha habido algo que ha lastrado a Piccini, las lesiones, dos concretamente. La primera fue en octubre en el partido de Champions ante el Young Boys en el gemelo interno y el sóleo de la pierna derecha. Esta lesión le tuvo apartado 35 días y se perdió siete partidos. La segunda ocurrió en un partido con Italia ante Finlandia, donde tras disputar los 90 minutos, el italiano acabó el encuentro con una sensación extraña en su pierna izquierda. De nueva gemelo y sóleo, esta vez de la pierna izquierda. Unas molestias físicas que ha venido arrastrando hasta el final de la temporada.

Después de un año de altibajos y sobre todo mala suerte, Piccini tiene ganas de demostrar la próxima temporada que puede dar su mejor nivel. El jugador es feliz aquí, sabe que está en un proyecto sólido y con expectativas altas de futuro y que además cuenta con la total confianza de su técnico. Además, quiere asentarse como un fijo en las convocatorias de su país y sabe que el Valencia se lo puede proporcionar.