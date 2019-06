"El nuevo patrocinador va a ser una sorpresa para mucha gente"

En la mente de Anil Murthy está la idea de que el club de Mestalla sea capaz de sobrevivir por los ingresos que genera al tiempo que va pagando anualmente la deuda. Siempre tiene la palabra 'sostenible' en la boca. Admite abiertamente que las celebraciones de la Copa del Rey le han permitido entender mejor el sentimiento valencianista, «casi toda la ciudad estaba en la calle...». El presidente del Valencia CF aborda todos los temas y da las claves para explicar todos los hechos que han derivado en esta histórica temporada y también del futuro, lo que ha de ser el club en los próximos años.

"Cuando salgo a la calle la gente me recuerda que hemos acabado una temporada de '10'. Campeón de Copa de España y otra vez en la Champions, pero desde hace diez días estamos trabajando a tope para preparar la temporada siguiente... El disfrute es para la afición. Mateu, Pablo y yo, Marcelino también desde Asturias... Estamos hablando todos los días. La planificación empezó en marzo, pero las cosas cambian. No sabíamos por entonces si entraríamos en Champions o en la Liga Europa. Teníamos planes diferentes. Ahora tenemos un plan actualizado de fichajes y ventas para abordar". Así comienza Murthy esta extensa entrevista exclusiva que ofrece SUPER este miércoles, en la que se moja con todo, desde el estadio, los fichajes, el patrocinador de la camiseta...

Estas son sus respuestas a los temas de actualidad del Valencia CF:

Nuevo estadio

"Debemos prepararnos porque en tres años, si todo va bien, estaremos en el nuevo campo. El nuevo estadio tiene que ofrecer a esta ciudad algo fantástico 365 días al año".

Patrocinador

"Será muy importante. Va a ser una sorpresa para mucha gente. Internacional, un nombre importante, algo que sorprenderá a mucha gente... Quizá, no sorprenderá tanto porque somos un equipo campeón (sonríe). Tenemos que imprimir las camisetas en julio... A fin de mes".

Rodrigo Moreno

"Mira. Rodrigo es un buen jugador y tiene un futuro prometedor. Hay muchos intereses en el mercado por Rodrigo. Hay que ver los números, estudiar si tenemos otras opciones alternativas porque hay que marcar goles el año que viene, eh. Tenemos hasta el 30 de agosto para cerrar el mercado. Tenemos tiempo y tiene su cláusula, 120 millones...".

¿Maxi Gómez si sale Rodrigo?

"Hay muchas combinaciones que podemos estudiar... Creo que el Valencia ha hablado con muchos jugadores".

Grada Joven

"La realidad es que hay un problema de violencia en la grada y no podemos mirar hacia otro lado, lo hicimos muchos años, pero no podemos hacerlo más. Creí que en un año tan especial no habría esto y que los pocos que están ahí iban a olvidar sus temas particulares para unirse con la familia valencianista, pero me equivoqué. Hubo otra vez amenazas y violencia contra sus propios compañeros. En la grada de la temporada pasada la gran mayoría quiere animar a su equipo, pero hubo unos pocos que están dentro que dan una imagen muy mala de la grada, estoy hablando de la tiranía de pocos y no lo vamos a tolerar más. Nuestra obligación y responsabilidad es proteger a la gran mayoría de la afición que quiere animar y quiere una grada sana y segura. Vamos a regenerar"

¿En qué estado están las torres de Mestalla y la cooperativa?

"Seguimos en la misma línea. La cooperativa según las indicaciones tiene mucho interés de gente que quiere comprar los pisos aquí, vamos a empezar a invertir porque soy optimista en que esto va a seguir adelante, pero lo importante es que puse una muralla china entre este proyecto y el proyecto deportivo. Que no influya. Empezamos ya con el proyecto de licencias y al mismo tiempo el diseño. Yo me voy el lunes con mi equipo a EEUU, ellos piensan que estoy loco, pero vamos a hacer cuatro ciudades en cuatro días de oeste a este en busca de conceptos para el estadio nuevo. No es importante si es blanco o negro, lo importante es la experiencia del aficionado"