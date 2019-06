La decisión de Maxi Gómez: prefiere el Valencia CF

El Valencia CF parte con ventaja en la carrera por el fichaje de Maxi Gómez. La entidad de Mestalla y el delantero uruguayo tienen un acuerdo verbal que permite a las dos partes respirar optimismo en la operación. Maxi prefiere al Valencia por delante de otros clubes que han llamado a su puerta en los últimos meses. Sabe que a sus 22 años su salto natural para seguir creciendo como futbolista a nivel internacional pasa por este Valencia de Champions de Marcelino. El charrúa tiene claro su futuro y tanto el Director General Mateu Alemany como el resto de interesados lo saben. El Valencia es el mejor posicionado gracias a un acuerdo condicionado a una oferta que contente al Celta.

El club de Vigo no está dispuesto a facilitar la salida de Maxi Gómez. Tal y como informaba El Faro de Vigo, Carlos Mouriño, su presidente, ha rechazado la oferta del West Ham de 32,4 millones. La negativa del Celta, así como la desesperanza del West Ham, de la que informa 'The Guardian', confirman el compromiso entre el Valencia y Maxi. La voluntad del '9' es la principal baza con la que juega el VCF para acometer el fichaje. El futbolista, que ya le dijo 'no' al West Ham en enero, valora mucho jugar la Champions en un contexto como LaLiga que conoce a la perfección.

El compromiso entre el Celta y Santi Mina para que el delantero gallego regrese a Balaídos también juega a favor del Valencia. El club celeste quiere tener a Mina para cubrir la marcha segura de Maxi y convertirlo en una de las banderas del proyecto junto a Iago Aspas. Las negociaciones por el traspaso de Mina avanzan en paralelo, y Valencia CF y Celta de Vigo están condenados a entenderse. Santi quiere jugar en Vigo y Maxi en el Valencia. La voluntad de los jugadores debe imponerse.

En el Valencia son conscientes de que la operación se puede dilatar, pero con la firme esperanza de que tarde o temprano se llegará a buen puerto. La Copa América ha empezado para Maxi Gómez. Sin embargo, su presencia en Brasil no supone una amenaza real. El club está convencido de que el jugador va a tener un rol secundario por el peso de otros jugadores como Luis Suárez, Cavani o Stuani y no hay miedo a que se revalorice.

El Celta trabaja para incluir a un futbolista joven del Valencia en la operación. El club dispone ahora de un ramillete que no cabe en el primer equipo, jugadores llamados a dar el salto a un Primera para seguir creciendo entre máxima exigencia. Por último, no debe olvidarse un punto clave en la negociación inter clubes: el 20% de los derechos económicos en posesión de Defensor Sporting, club uruguayo de origen.