Caso Maxi: Acuerdo entre el Valencia CF y los agentes de Maxi Gómez, solo falta la firma

El Valencia CF y los agentes de Maxi Gómez han acercado posturas. Tal y como ha venido publicando SUPER, este martes 9 de julio es el día clave para que el fichaje del delantero uruguayo quede finiquitado en un sentido o en otro, es decir, firme por el Valencia CF o por el West Ham de la Premier League.

Los dirigentes del club de Mestalla se han reunido este martes con los representantes de Maxi Gómez, la empresa Stellar Group, y según ha podido saber este diario, el encuentro ha sido positivo para los intereses del Valencia CF hasta el punto que se ha hecho valer el acuerdo anterior al que el conjunto de Mestalla llegó con el Celta de Vigo, la semana pasada, es decir, 14,5 millones de euros más 1,5 en variables, y Santi Mina traspasado más Jorge Sáenz en calidad de cedido durante dos temporadas. Desde el conjunto valencianista se respira optimismo por el acuerdo alcanzado y se espera a que se produzca la firma definitiva del contrato hoy mismo.

Desde la aparición en escena del West Ham la semana pasada, que llegó con una oferta suculenta para el futbolista y para el Celta de Vigo, la estrategia del Valencia CF ha sido de desgaste y sobre todo, de hacerse fuerte con la clave Santi Mina. En el acuerdo con el club gallego se contemplaba el traspaso de Mina, que es un futbolista clave en el proyecto vigués que quiere recuperar las raíces para no volver a pasar los apuros de esta temporada pasada en la que evitó el descenso de manera agónica.

En este contexto Mateu Alemany ha forzado al Celta a que no negocie con el West Ham, es decir, a que pague la cláusula de rescisión del futbolista sin plazos, los 50 millones de euros depositados en la Liga de Fútbol Profesional. Si el Celta negociaba con el West Ham una menor cantidad o simplemente plazos en el pago de la cláusula, el Valencia CF le reclamaría después la cláusula de rescisión por Santi Mina. El equipo gallego ha respetado el acuerdo y no ha negociado con el equipo británico, que solo tenía una alternativa, depositar los 50 millones de euros de la cláusula de rescisión, cosa que no ha podido hacer por falta de liquidez.