Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha hablado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Rodrigo sea traspasado y que el propietario decida no fichar un recambio, y también sobre su futuro o sobre si teme que el propietario decida prescindir de él como entrenador.

Sobre su futuro y la posibilidad de que el propietario decida prescindir de él.

Estoy absolutamente tranquilo en lo que es mi posición, voy a seguir mi camino desde la honestidad y el trabajo, que es el respeto y el trabajar en ganar partidos. Estoy expectante y tengo unas ganas locas de que llegue el día dos de septiembre. Voy a seguir trabajando igual y siendo el mismo de siempre. Si Lim quisiera prescindir de mí, es cosa suya.

El futuro de Rodrigo.

Hay situaciones que se le escapan al entrenador, no soy futurólogo, no sé si va a estar con nosotros. Puedo interpretar que si en un momento estuvo fuera es posible que pueda estarlo en el futuro, durante ese proceso su actitud es encomiable, con los compañeros y con el club. Estamos intentando por todos los medios intentar recuperar el consenso para buscar soluciones. Intentamos la comunicación pero ahora no me consta que estemos absolutamente preparados para solucionar un problema muy importante para el Valencia CF, sobre todo al nivel de capacidad y potencial si se consuma la ausencia de Rodrigo. No me pasa por la cabeza la posibilidad de que salga Rodrigo y no fichemos a nadie, nos pondría en una situación muy difícil a todos, a la prensa, la afición y sobre todo a la plantilla y el cuerpo técnico, tengo la certeza de que solo los cangrejos corren hacia atrás o hacia el lado. Si se vende a Rodrigo y se me impone un delantero, posibilidad que no contemplo, si eso se diera, sabréis mi respuesta con toda seguridad.



La comunicación con Peter Lim.

Buscamos el consenso para buscar decisiones respecto a la plantilla, que los hechos evidencian que fueran exitosas. Queremos poner todos los medios a nuestro alcance para recuperar la fórmula que nos dio el éxito. Seguimos trabajando desde el diálogo y la comunicación como siempere hemos hecho, para trabajar desde el consenso y buscar las soluciones mejores para el Valencia. Te puedo contestar lo que yo hago, lo que nosotros hacemos.

¿Este partido es mucho más difícil y peligroso de lo que parece?

"El partido es complicado porque el Celta es un muy buen equipo ofensivo, que además se ha reforzado bien en esa faceta; aparte de tener jugadores importantes, como es es Iago Aspas, que viene ofreciendo un grandísimo nivel, y dos jugadores fichados con una calidad demostrada, a los dos los conozco bien, les tengo gran estima personal y profesional, y a la vez que agradecimiento. Denis Suárez y Santi Mina. Espero que no tengan su mejor día, intentaremos impedírselo, a partir de ahí les desearé lo mejor porque me han demostrado honestidad, respeto y trabajo, que aparte de rendimiento, son valores muy importantes para un entrenador y una persona"

¿Maxi Gómez ya está preparado para ser titular?

"Cada semana que pasa está mejor. Es un chico extraordinario, su actitud es inmejorable, se trata de un joven abierto, que se esfuerza. Por lo tanto, en cualquier momento puede jugar. Si no participó el fin de semana pasado fue porque nos vimos obligados a un cambio defensivo, si no hubiese jugado. No puedo garantizar cuántos minutos jugará, pero en él tenemos una gran confianza depositada. Tenemos que ser pacientes con él, no es fácil venir al Valencia, asimilar dos años de automatismos y, de repente, adaptarse con rendimiento inmediato al equipo"

¿Qué idea tiene en su cabeza para solventar el problema en la banda derecha sin Carlos Soler? Daniel Wass, Ferran y Kang In...

Son las tres opciones que tenemos. Tenemos dos bajas muy importantes, una por sanción y otra por un infortunio, Carlos se lesiona en una jugada desafortunada. Es un jugador muy importante. Estas bajas posibilitan la aparición de otros futbolistas, nos inclinaremos por una de las tres opciones que has comentado. A la vez, la lesión de Carlos nos genera una sensación de alarma. Ya dijimos que necesitábamos un jugador polivalente y ofensivo, la baja de Soler se presume para varias semanas y nos hace acelerar esa opción"

¿Quién dudó del Denis Suárez en el Valencia CF? Porque cada vez que habla al jugador se le ve resentido y aludiendo a que alguien en el club dijo 'no' a su fichajes por razones extradeportivas.

"Independiente de situaciones puntuales, no me consta que hayamos decidido su no presencia por temas extradeportivos, esa es una explicación que debe dar el futbolista. Es evidente que si Denis no está aquí es porque no se ha llegado a un acuerdo económico o deportivo. Si no está es por no darse desde una fecha determinada el consenso que ha llevado a tomar decisiones en los dos últimos años de trabajo... La experiencia nos dice que la inmensa mayoría de decisiones fueron muy acertadas"

¿Tienen señales desde Singapur referentes a los refuerzos? ¿Si se marcha Rodrigo, saben cuánto presupuesto tendrán para un sustituto? Es una baja importante que a cualquier club pondría en alerta?

"Rodrigo, es una de esas situaciones que se le escapa al entrenador. No soy futurólogo, no sé si va a estar o no con nosotros. Sí puedo interpretar que si en un momento estuvo fuera, es posible que lo vaya a estar en el futuro. En ese proceso su actitud es encomiable, tanto con los compañeros como con el Valencia como club. Estamos intentando por todos los medios encontrar el consenso que dé soluciones, buscar la comunicación... Pero no me consta que estemos preparados para un problema muy importante para el Valencia CF si se consuma la ausencia de Rodrigo, por la capacidad de este futbolista"

¿Está cabreado o muy cabreado por lo que está pasando en el Valencia después de haber ganado una Copa del Rey?

"Ni cabreado ni muy cabreado, estoy expectante. Las situaciones vienen así. Para nosotros es algo inesperado pero, a la vez, intentamos siempre, cada día, a través del diálogo y comunicación buscar o recuperar el consenso para tomar decisiones respecto a plantilla y área deportiva, decisiones que los hechos evidencian que fueron exitosas; así lo prueban que todos hemos conseguidos dos años consecutivos poner al Valencia en la Champions... Todos, el presidente, el director general, los técnicos y, sobre todo, los futbolistas. Queremos poner todos los medios a nuestro alcance y ese consenso para recuperar la forma de trabajar que nos dio el éxito. Así seguimos"

Parece que no tiene claro quién ficharía al recambio de Rodrigo, ¿le pasa por la cabeza que no llegue nadie?

"No me pasa por la cabeza, ya que nos pondría en una situación muy difícil a todos: al entorno, a la afición, a la plantilla y al cuerpo técnico. Tengo la certeza de que sólo los cangrejos corren hacia atrás o hacia el lado. Por lo tanto, no contemplo esa posibilidad"

¿Cuál es el obstáculo para no dar con ese consenso?

"Seguimos trabajando desde el diálogo y la comunicación, como siempre hemos hecho desde nuestra llegada, para desde un consenso, que es lo que se nos pidió, buscar las soluciones mejores para el Valencia. Puedo contestar lo que yo hago... Nosotros, queremos, trabajamos, hemos trabajado y seguiremos trabajando para conseguir lo mejor para el Valencia CF. Os dije que estoy feliz en el Valencia, es un reto diario que me llena de ilusión entrenar al equipo, en eso tengo que seguir, es lo que está en mi mano: trabajar y buscar soluciones. Me reitero, creo que tenemos la credibilidad de que el modelo ha sido exitoso y el trabajo ha producido rendimientos muy altos"

Estamos intentado la comunicación, sienten que desde Singapur no se les escucha?

Es lo que hemos hecho siempre, desde el primer día hemos trabajado en base a la idea que se nos propuso, no hemos modificado ninguna forma de actuar

El año pasado tanto empate consecutivo se contrarrestó con estabilidad de club y el discurso de confianza hacia usted de Mateu Alemany. ¿Teme que ahora a la plantilla le genere una presión extra la forma de actuar del máximo accionista?

"La plantilla tiene una incertidumbre en cuanto al proyecto y cómo se cerrará el día 2 la plantilla. Este equipo quiere seguir progresando, ganando mediante su trabajo, unión, capacidad. Logró ser dos veces cuarto cuando no es nada fácil, los tres primeros están asignados al ser muy superiores al resto. El Valencia ha sido capaz de ganar la Copa al Barça de Messi, sumó 38 puntos en la segunda vuelta de Liga, remontó y superó muchas dificultades... ahora quieren seguir rindiendo. La posibilidad de que el referente de ataque en el equipo salga nos pondría en una situación muy difícil, si no tenemos la posibilidad de no mermar ese potencial en el equipo".

¿Cuál es el rival que espera este sábado en la segunda jornada?

"Será un partido difícil. El Celta tiene un potencial ofensivo importante, es un equipo de la parte media-alta de la tabla, juega en casa y vienen de caer derrotados contra el Real Madrid. Se nos presenta un duelo complicado, venimos de perder dos puntos en el minuto 100 y, por eso, el fútbol es tan grande. El rival aprovechó nuestros errores y la victoria se volvió en un empate que para todos supuso una gran decepción"

Alemany explicó la problemática diciendo que el dueño está más involucrado en los procesos, ¿cómo se comunican con la propiedad? El Valencia aquí no tiene margen de maniobra, ¿teme no ser entrenador del Valencia un día no lejano?

"Siempre hemos utilizado el consenso como pauta de trabajo, soy respetuoso con todas las partes. No temo por mi cargo en absoluto, trabajo con honestidad desde el primer día, con dedicación, muchas horas, etc. He tenido la suerte, con los futbolistas, con mis compañeros y con diferentes jefes, de lograr resultados y superar objetivo iniciales y con ese plan sigo trabajando. Si el propietario decide prescindir de mí es una decisión suya, yo voy a seguir trabajando igual que siempre, siendo el mismo, absolutamente tranquilo. Cundo se me contrató se sabía como era yo como persona y cómo era este cuerpo técnico. La relación de dos años genera una visión de cómo es un cuerpo técnico y su máximo responsable. Estoy tranquilo en mi posición, creo que he sido educado y respetuoso. Mi camino es el respeto, el trabajo y buscar soluciones para ganar partidos. Sí que estoy expectante, tengo unas ganas locas de que llegue el 2 de septiembre"

¿Cómo se comunican ahora con Peter Lim?

"La forma no ha cambiado, es una cuestión interior. No la voy a hacer pública. Yo he hablado seis o siete veces con el dueño desde mi fichaje. No ha cambiado, no es diferente esta pretemporada a la primera"

¿Han cambiado los roles y el protagonismo de Jason, Kang In y Ferran?

"Jason sabe su situación dentro de la plantilla, Ferran y Kang In ellos vienen de la temporada pasada. Opinamos y luego hay decisiones. Ferran y Kang In son dos jóvenes futbolistas que creemos que en un futuro pueden ser importantes en el Valencia CF, futuro más o menos largo e intentaremos mejorar su formación y sacar el máximo rendimiento con los dos. Después de eso, el entrenador decidirá intentado ser lo más justo posible el tiempo de juego. Son futbolistas para cubrir necesidades del Valencia"

Una cuestión futbolística sobre Rafinha. ¿Dónde lo utilizaría, más como recambio de Parejo o en el perfil de Carlos Soler? ¿Es un organizador o un jugador para las bandas?

"Me he referido a un jugador ofensivo y polivalente. Rafinha puede jugar en la derecha, en la izquierda, en el centro y de segundo punta. No es que lo diga yo, si vemos sus actuaciones en los diferentes equipos (Celta, Inter y Barcelona) y con diferentes modelos de juego, él ha participado en todas esas posiciones que te acabo de decir"

¿Cree que su fichaje aún es posible? ¿Qué opina el jugador de todo lo que ha pasado con su fichaje frustrado hasta la fecha?

"No sé qué opina el chico. No tengo ni idea. No sé si puede venir o no, me gustaría saberlo, pero no lo sé..."

¿Si se va Rodrigo y no llega ninguno de los jugadores que la dirección deportiva maneja como sustitutos y, en cambio, se ficha un delantero que a usted se le imponga, qué pasaría?

"No me planteo esa situación, si eso ocurriera, tranquilos que sabríais mi respuesta"

¿Es momento de hacer bloque o empezar a dar oportunidades a jugadores para que se introduzcan en ese bloque?

"Lo más importante para mañana es ganar y para ello utilizaré a los jugadores que creemos más idóneos. Es el planteamiento inicial de cualquier entrenador, debes demostrar en 90 minutos acierto y esfuerzo para superar al rival y sumar tres puntos. Sólo nos interesa eso, sería una magnífica noticia para todos"